Посол США Ричард Миллс, конечно, уходящий, однако Госдепартамент США – не уходящий, поскольку высказанная послом США мысль – не является его личной точкой зрения, заявил армянский политтехнолог Армен Бадалян.

Эксперт выразил такое мнение в ответ на вчерашнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что заявление уходящего посла США Ричарда Миллса об урегулировании карабахского конфликта можно считать уходящим мессиджем.

«Возможно, это был мессидж уходящего посла, но разве Госдепартамент тоже уходит? Вот здесь возникает проблема, когда у тебя нет концепции внешней политики, в которой Карабах должен занимать важное место, естественно, через уходящего посла некоторые страны передают мессиджи, чтобы проверить отношение общества или власти», — цитирует его Айсор.ам.

Minval.az