Российский оппозиционер Алексей Навальный записал ответ главе Росгвардии Виктору Золотову. Видео опубликовано на YouTube.

«Раз вы решили возрождать замечательные традиции, то знаете, что и вид дуэли, и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или Второго канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он.

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