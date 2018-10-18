Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр присоединился к растущему списку министров и ведущих руководителей предприятий, отказавшихся от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии в ответ на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Турции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ле Мэр заявил, что власти Саудовской Аравии должна объяснить исчезновение Хашогги.

Турецкие чиновники заявили, что считают, что Хашогги, колумнист Washington Post, который критиковал режим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, был убит внутри консульства. Саудовская Аравия опровергает эти утверждения.

«Нет, я не собираюсь ехать туда. Эти заявления являются серьезными», — заявила Ле Мер.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что пересмотрит свои планы посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе.

До этого директор Международного валютного фонда Кристин Лагард решила не посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии.

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