Заявление посла США по карабахскому конфликту не меняет внешней политики Армении. Об этом заявил журналистам после заседания правительства министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Ранее уходящий посол США в Армении Ричард Миллс, в одном из своих интервью, заявил, что конфликт не может быть решен без возврата оккупированных азербайджанских территорий.

На вопрос, было ли это заявление неожиданным, Мнацаканян заявил: «Мы не мыслим такими категориями. Перед нами есть наша внешнеполитическая повестка дня, которую мы развиваем».

Армения, подчеркнул он, не пытается заморозить переговорный процесс. За последние пять месяцев прошло две встречи глав МИД, а премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана.

Minval.az