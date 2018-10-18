«Футболист украинского клуба «Ворскла» Гегам Кадимян не приедет в Баку на матч IV тура Евролиги против «Карабаха»».

Об этом Report сообщил пресс-атташе полтавского представителя Андрей Иванов.

По его словам, причина в травме 26-летнего нападающего. Представитель клуба сказал, что по аналогичной причине игру пропустят полузащитник Георгий Кобахидзе и нападающий Денис Васин.

Иванов прокомментировал утверждения, что Кадимян не примет участия во встрече с «Карабахом» по политическим причинам: «Футбол не должен так пересекаться с политикой. Лично я ко всем народам отношусь с уважением. Даже несмотря на определенные отношения России и Украины, если бы в составе «Карабаха» были русские игроки, мы бы не препятствовали их участию в игре с нами. Говорить о политическом аспекте необоснованно, игрок травмирован, прихватила спина»

Отметим, что команды «Карабах» и «Ворскла» встретятся 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе, а 8 ноября – на стадионе им. Алексея Бутовски в Полтаве. Ранее английский клуб «Арсенал» не привез в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна.

Minval.az