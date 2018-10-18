Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что американец Майкл Джонсон станет соперником россиянина Артема Лобова в бою на турнире UFC Fight Night. Изначально с Лобовым должен был драться его соотечественник Зубайра Тухугов.

Поединок состоится 27 октября. «Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада», — говорится в сообщении.

Тухугов — секундант россиянина Хабиба Нурмагомедова. Глава промоушена Дэйна Уайт после победы Нурмагомедова над Конором Макгрегором пообещал, что бойцы, напавшие на ирландца после боя, будут изгнаны из UFC. Тухугов был одним из тех, кто атаковал Макгрегора.

Из-за этих слов между UFC и Нурмагомедовым возник конфликт: россиянин пригрозил разорвать свой контракт, если промоушен откажется от Тухугова. 17 октября Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов останется в организации.

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