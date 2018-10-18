В Баку продолжает работу традиционный ежегодный фестиваль Европейских фильмов. Он проходит уже 9 лет, и за это время бакинским зрителям было продемонстрировано 128 картин.

Норвегия не является членом Евросоюза, но, по традиции, принимает участие в фестивале Европейской кино. Накануне в рамках фестиваля посольство Королевства Норвегии в Азербайджанской Республике организовало показ норвежской ленты «Первопроходец».

Без сомнения, этот кинопоказ стал еще одним доказательством динамичного и плодотворного развития культурных связей Азербайджана и Норвегии.

А еще это было интересное кино. Причем у сегодняшнего азербайджанского зрителя здесь наличествует свой, особый интерес. Как подчеркнули перед началом показа фильма норвежские дипломаты, эта лента рассказывает о том, как начиналась в Норвегии «нефтяная эра».

Строго говоря, фильм «Первопроходец» — это ни в коей мере не перенесенный на художественный экран документальный рассказ о том, как в Северном море нашли «черное золото» и как проходило становление норвежской «нефтяной сферы». Это художественный фильм, где кинокритики найдут приметы и драмы, и триллера, и «экшна».

Но в т же время фильм «Первопроходец» не просто рассказывает о событиях не такого уж далекого, но все же прошлого. Он нарочито снят в стилистике семидесятых-восьмидесятых годов. Авторы ленты намеренно отказались от той погони за дополнительной «спецэффектной» зрелищностью, которая делает фильмы слишком уж оторванными от реальности — тем более что исполинские силуэты буровых платформ на фоне идиллических пейзажей норвежских фьордов и так производят неизгладимое впечатление. Они успешно обходят еще одну «ловушку» — избитый рассказ о том, как «новая нефтяная индустрия разрушает патриархальный уклад жизни». Это взгляд на начало «нефтяной эры» в Норвегии с неожиданного ракурса — через стекло водолазной маски. Герои фильма — профессиональные водолазы, которые намерены совершить немыслимое: погрузиться на 500 метров, на самое дно Норвежского моря. И это не только «профессионально-спортивный интерес» — речь идет о строительстве трубопровода для доставки нефти с норвежских месторождений на берег, точнее, тому, будет ли Норвегия строить этот трубопровод своими силами или позовет на помощь иностранных коллег, и если норвежские водолазы обойдут своих коллег-американцев…Но гибель одного из норвежских водолазов во время погружения запускает целую цепь драматических событий и опасных интриг. Брат погибшего, Петер, пытается разобраться в причинах трагедии и, быть может, неожиданно для самого себя, узнает нечто такое, чего ему знать совсем и не следовало…Впрочем, пересказывать сюжет детективного фильма — дело заведомо неблагодарное. А в «Первопроходце» есть все элементы детектива — и тщательно оберегаемая тайна, и таинственная смерть одного из главных свидетелей, и развязка. Но в то же время лента «Первопроходец» — это не просто триллер на тему «нефтяной коммерции», главными героями которого оказываются водолазы-первопроходцы. Это действительно рассказ о том, каким было начало в Норвегии эры «большой нефти», и о том, как дорого на самом деле за эту нефть пришлось заплатить.

Нурани

Minval.az