«Использование в комментарии министерства иностранных дел России относительно незаконного визита супруги премьер-министра Армении Анны Акопян на оккупированные территории Азербайджана, в котором приняли участие член Государственной Думы России и другие российские граждане, выражения «всех сторон конфликта» вызывает удивление».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«МИД России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ прекрасно осведомлён, что существуют две стороны конфликта – Армения и Азербайджан. Армения и Азербайджан были определены как конфликтующие стороны в заключительном заявлении и других документах Совета министров ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. В настоящее время именно в этом формате ведутся переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы. Полагаем, что комментарий МИД России по поводу участия заместителя председателя комитета Государственной Думы России Светланы Журовой в этом провокационном визите, являющемся незаконным и наносящем ущерб интересам урегулирования конфликта путём переговоров, не носит действенного характера», — отмечено в сообщении МИДа.

Minval.az