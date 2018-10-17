В Австрии стартовал суд над радикалами из подпольной организации Staatenbund Osterreich, которые отрицают существование государства и его законы, а также планировали свергнуть власть, чтобы установить в стране хунту. Об этом процессе пишут украинские СМИ.

Сторонники Staatenbund Osterreich относятся к радикалам, которые создают «параллельные общества», носят свои «удостоверения личности», «водительские права» и другие «документы» со «справками». Члены организации запугивали чиновников, рассылая им письма с угрозами.

Более того, Моника Унгер, «президент» подпольщиков, которых в стране насчитывается около 2700, призывала российского лидера Владимира Путинаввести войска. Это должно было, по ее замыслу, помочь ей прийти к власти. Унгер — бывший политик из Граца от ультраправой Австрийской партии свободы. Весной 2017 года ее с 26 лицами задержали.

Судят 14 членов организации. Их обвиняют в госизмене, участии во враждебном государству образовании, а также в мошенничестве.

Minval.az