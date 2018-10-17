Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что не намерен делать Донецк и Луганск «ареной боевых действий», как это было с чеченской столицей в конце прошлого века. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK.

«Думаю, ни один украинский политик, в том числе, конечно, и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный, Луганск — в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно», — отметил украинский лидер в эфире телеканала.

Порошенко также упомянул, что не собирается уничтожать «мирное население бомбардировками», чтобы вернуть неподконтрольные территории. «Украина – не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям», — подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко вновь обвинил Кремль в превращении украинской территории в место боевых действий «под предлогом якобы защиты русскоязычных в Украине». По его мнению, «стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско», в результате чего Россия не имеет союзников и находится в глубоком экономическом кризисе.

Украинский лидер отметил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и подчеркнул, что его действия поддерживают 60 процентов украинских граждан.

Minval.az