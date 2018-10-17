Европейская ассоциация легкой атлетики вручит награду лучшему легкоатлету Европы 26 октября в швейцарской Лозанне.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Турции, 28-летний чемпион мира и Европы Рамиль Гулиев во второй раз вошел в финальный список голосования, что связано с его успешными выступлениями на соревнованиях. Турецкий легкоатлет, в частности, завоевал золотую медаль и побил рекорд на ЧЕ в Берлине.

По итогам интернет-голосования список претендентов на звание лучшего легкоатлета Европы сократился с 10 до 4 человек. Помимо Гулиева, в числе претендентов на награду — французский легкоатлет Кевин Майер, шведский спортсмен Арманд Дуплантис, норвежский бегун Якоб Ингебригцен.

Церемония награждения победителя состоится в Лозанне 26 октября.

Minval.az