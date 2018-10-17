Армянская сторона неоднократно и четко заявляла о своей позиции по карабахскому урегулированию, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя резонансное заявление посла США в республике Ричарда Миллса.

«Заявление уходящего посла можем считать уходящим мессиджем», — сказал Н.Пашинян.

Как ранее сообщал Minval.az, посол США в Армении Ричард Миллс в интервью порталу EVNReport заявил, что карабахский конфликт не может быть урегулирован без возвращения Азербайджану захваченных Арменией территорий.

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«Когда я впервые приехал сюда, то был удивлен тому, что большая часть встречавшихся мне армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически нет обсуждений о приемлемых решениях или возможных компромиссах. Восприятие моего правительства на протяжении лет было таким, что эти территории были взяты для использования в дальнейшем в формуле «территории в обмен на мир». Я, действительно, был очень удивлен, узнав о том, что этот вариант не пользуется никакой поддержкой», — сказал Ричард Миллс.

Minval.az