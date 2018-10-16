Заявления Ричарда Миллса и Джорджа Кента очерчивают новые реалии в карабахском урегулировании

Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта продолжаются. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнёрства» в Люксембурге, выразил, как принято говорить, осторожный оптимизм: «Две мои встречи с армянским коллегой, состоявшаяся беседа между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и услышанное нами за закрытыми дверями придают положительный импульс для продвижения вперёд». После чего перешел к конкретике: «После предстоящих в Армении выборов станет ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности». А затем напомнил, что «Армения, в первую очередь, должна вывести свои войска с азербайджанских земель». На этом фоне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян тоже попытался изобразить хорошую мину при плохой игре. Сначала он порассуждал о том, что, дескать, необходимо вовлечь в переговоры «Нагорный Карабах», то есть предоставить созданному на захваченных азербайджанских землях оккупационному режиму статус «стороны конфликта». Затем заявил: «Я согласен со своим коллегой Эльмаром (Мамедъяровым) в вопросе хорошей динамики встреч по Нагорному Карабаху. За прошедшие пять месяцев мы уже провели две встречи. Хорошая встреча прошла и между премьером Армении и президентом Азербайджана, что способствовало хорошей динамике. Мы намерены укрепить её». Правда, как намерены укрепить динамику представители Еревана, где не желают и слышать о выводе войск с чужих оккупированных земель, не пояснил.

А теперь выясняется: у Баку оснований для «дипломатического оптимизма» куда больше, чем у Еревана. Потому как армянская дипломатия получила звонкую «пощечину» от Вашингтона.

Приехавший после переговоров в Баку и Тбилиси в столицу Армении Ереван заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент назвал территориальную целостность в числе основных принципов, на которых должно базироваться урегулирование конфликта, и еще ушел от ответа на вопрос, обсуждал ли он с Николом Пашиняном вопрос участия в переговорах представителей Нагорного Карабаха. Одного этого уже было достаточно для тревоги и переживаний.

Но настоящая сенсация крылась не в этом. Ричард Миллс, посол США в Армении, который уже завершает свою миссию и даже успел попрощаться с армянским руководством, дал интервью EVN Report, где, в числе прочего, заявил: «Я был удивлен, когда впервые сюда приехал и выяснил, что большинство встретившихся мне армян против возвращения оккупированных территорий как части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически не проводится обсуждений по поводу приемлемых решений и компромиссов. Долгие годы в представлениях моего правительства эти территории были захвачены для того, чтобы потом использовать по формуле «статус в обмен на территории». Я действительно был поражен тем, что этот вариант уже не пользуется поддержкой». Как заявил американский дипломат, он понимает – апрельская война 2016 года обострила эти восприятия. Однако затем подчеркнул: «Но жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий».

Ереванские эксперты, по примеру «Лрагир», могут, конечно, рассуждать о том, что дипломат представил, дескать, позицию армянского общества и «прежнего руководства». За чем вполне прозрачно читаются намеки, будто бы о нынешних планах Армении «закрепить за собой» оккупированные азербайджанские земли еще можно говорить всерьез.

Но на самом деле этот отрывок из интервью Миллса означает для Еревана настоящую катастрофу.

Во-первых, Миллс употребил весьма нелюбимый в Армении термин «оккупированные территории», которые здесь предпочитают именовать «поясом безопасности», «освобожденными территориями» и т.д.

Во-вторых, напомнил о том, что без возвращения оккупированных территорий под законный контроль Азербайджана ни о каком урегулировании не может быть и речи. И да, говорит об этом не эксперт, не политолог и даже не депутат парламента, а посол, у которого, как известно, нет права на личное мнение. И к тому же представляет этот посол не Азербайджан и не Турцию, а США.

В-третьих, Миллса называли едва ли не в числе главных «модераторов» армянской революции. В разговоры о «печеньках Нуланд», «грантах Сороса» и «руке Госдепартамента» можно верить или не верить, но нет сомнений в том, что в Ереване рассчитывали и рассчитывают «выгодно продать» свой революционный имидж на западном направлении. И вдруг прямо перед визитом в регион Джона Болтона, помощника президента США по вопросам национальной безопасности, Ереван получает от Вашингтона недвусмысленный месседж: да, телекомментаторы могут с восторгом говорить об армянской революции, но даже не надейтесь переформатировать эти восторги в нечто «территориальное». С чужих захваченных земель придется уходить. Надежды Еревана оказались по сути дела похоронены. Более того, Миллс очертил для Армении невеселый «дипломатический тупик»: приятного во всех отношениях урегулирования конфликта для нее не будет. А Азербайджан, со своей стороны, предоставил сколько угодно информации к размышлению, что альтернативой субстантивным переговорам является война, где перевес в силе уже на стороне Баку.

Пока что остается только гадать, как на эти новости отреагируют в Ереване: попытаются «перевернуть доску», спровоцируют новые столкновения на линии фронта, чтобы затем звать на помощь Россию, или же просто сделают вид, что никакой дипломатической катастрофы на американском направлении не было.

Только вот американские дипломаты накануне визита Болтона, прямо и недвусмысленно заявив о том, что на легитимизацию оккупации чужих земель Армении лучше не рассчитывать, похоронили не только ереванские надежды. Конечно, на уровне экспертного сообщества можно периодически обсуждать что-то вроде «плана Лаврова», который подразумевает вывод войск из нескольких оккупированных районов и ввод в регион конфликта российских миротворцев. Но в реальности Москва продвигает совсем другую «формулу урегулирования». Кремль устами главы правительства Дмитрия Медведева уже дал понять, что, по мнению России, в регионе не следует ничего менять, пусть пройдут два, три, еще лучше четыре поколения — а там посмотрим. Что же касается возможного участия Азербайджана в российских интонационных проектах, то и тут представители Москвы уровня советников президента РФ заявляют, что лучшее урегулирование — это вступление в ЕАЭС, где «не будет никаких границ». И ни слова о выводе войск. Это еще не официальное признание разногласий среди сопредседателей МГ ОБСЕ, но, без сомнения, информация к размышлению. Особенно на фоне серии «вбросов» в информационное пространство Азербайджана рассуждений о некоем «сближении» между Баку и Москвой, результатом которых должно стать продвижение урегулирования в Карабахе. Но если в Вашингтоне, судя по заявлениям американских дипломатов, считают непременным условием урегулирования вывод армянских войск, а вот Москва считает, что без этого можно обойтись, то…надежды Кремля на «прорыв» на азербайджанском направлении тоже оказываются похороненными под ту же «музыку», что и ереванские планы. Так что, судя по всему, визит Болтона в регион еще не состоялся, но новый дипломатический раунд на азербайджанском направлении Москва уже проиграла.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az