Алекс Нурмагомедов, проживающий в Полтаве дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в эксклюзивном интервью изданию «Спорт Экспресс» рассказал о том, что самый знаменитый российский боец смешанного стиля вполне мог сейчас выступать под флагом Украины.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать», — сказал он.

Дядя Хабиба отметил, что спортсмена обидел отказ в предоставлении ему украинского гражданства, хотя на свои первые бои он летал из Полтавы. В результате бойцу пришлось ехать в Россию.

Кроме того Алекс Нурмагомедов рассказал о планах Хабиба после завершения карьеры:

«Он говорит, что закончит со спортом и будет тренировать. Именно в Полтаве хочет открыть спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова. Это его цель. Он хочет открыть его за собственные деньги, сколько бы на это не ушло. В Полтаве и Махачкале хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA. Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится – мы не знаем. Он ведь отказался от гонорара. Но если он получит свои миллионы, то мы попробуем это сделать».

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