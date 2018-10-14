Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик стал чемпионом европейского чемпионата «Формулы-3», сообщает «Советский спорт».

Шумахер-младший во второй гонке заключительного этапа чемпионата «Формулы-3» в Германии занял второе место и стал недосягаем для конкурентов. Для 19-летнего немца этот титул стал первым в карьере в автоспорте.

Шумахер проводил в «Формуле-3» второй сезон. До этого лучшим результатом в его карьере были два вторых места по итогам сезона в европейской и итальянской «Формуле-4».

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