Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Гаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Гаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.

Би-би-си отмечает, что если Гаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано. И напоминает: Гаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Гаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Гаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Гаджиева в Международном банке Азербайджана.

В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Гаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.

Закон об имуществе неустановленного происхождения, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.

Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.

Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.

Би-би-си отмечает, что в 2016 году Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Гаджиевым.

В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Гаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.

Замира Гаджиева получила визу инвестора и имеет право постоянно проживать на территории Великобритании.

В начале судебного разбирательства Гаджиевы назывались в документах лишь как господин и госпожа А.

В суде стало известно, что за 10 лет Замира Гаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов стерлингов — это более 4 тысяч в день.

В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.

На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов.

В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 тысяч фунтов, а также подарки для мужа на 20 тысяч.

У Гаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж.

Согласно официальным данным, Гаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Гаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.

Би-би-си пишет, что Гаджиева отрицает свою вину, она утверждает, что не виновна ни в чем и пытается отменить запрос через суд. Ее адвокаты заявили в Высоком суде, что те стали жертвой несправедливости.

Джахангир Гаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе.

Замира Гаджиева заявила в британском суде, что ее муж — честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка. Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Гаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.

Minval.az