Бумага не всегда в состоянии передать всю полноту эмоций. Причем как положительных, так и отрицательных. Увы, на сей раз эмоции были самые отрицательные. Началось все с того, что украинский коллега послал в личные сообщения в социальной сети Фейсбук видео, посмотрев которое я понял — день безнадежно испорчен.

Это видео было размещено в Youtube. Его уже просмотрело около 15000 человек. Но куда большее число украинцев прочло об этом позорном инциденте в местных СМИ. Украинские издания выложили видео, где группа молодых азербайджанцев в совершенно недопустимой, хамской, оскорбительной манере разговаривает с активистам проекта «Зупини лося», которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль.

Нарушители правил дорожного движения агрессивно отреагировали на просьбу переехать на бесплатный паркинг, а потом угрожали достать оружие и устроить охоту на активистов в Киеве. «Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана. Я все могу делать. Мне все пох#й… Давай идем со мной туда… Я пистолет могу показать твой голова. Понял?», — заявил один из юнцов.

Как видим, свои угрозы они озвучивали на ломаном русском, игнорируя требования разговаривать по-украински в Украине. Более того, они оскорбляли украинцев в их же столице! Я вот на секунду представил себе ситуацию, при которой украинцы, в ответ на требование активистов борьбы с незаконными парковками в Баку, начали бы угрожать азербайджанцам, при этом используя нецензурную лексику и демонстративно проявление неуважение к нашему языку. Какова была бы судьба этих украинцев? Вопрос риторический. Так почему же некоторые азербайджанцы, оказавшись в Киеве и других городах Украины, ведут себя так, что за них становится стыдно?! У меня нет ответа на этот вопрос.

Есть только информация. Во-первых, никто из этих «героев», равно как и их родители или иные родственники, не имеют никакого отношения к посольству Азербайджана в Украине. Во-вторых, такого рода инциденты, связанные с хамским поведением азербайджанцев в Украине, увы, уже не редкость. В-третьих, из-за случаев именно такого поведения азербайджанцев, особенно якобы учащихся в этой стране, местные риэлторы все чаще отказывают в сдаче квартир, услышав о том, что арендовать ее хочет гость из нашей страны. Вот они — первые плоды неустанной работы некоторых наших соотечественников.

Да, говоря конкретно об этом случае, хочу заметить, что в конечном итоге трое «героев» этой позорной истории выложили в социальных сетях видео. Они извинялись за свое поведение перед украинцами. Но тут тот самый случай, когда поздно уже пить «Боржоми». Раньше нужно было думать. Не о себе, а о проживающих в Украине азербайджанцах, о том, что ты представляешь Азербайджан. Ну и о том, что за свои слова и поступки придется отвечать.

Ведь своими действиями они уже нанесли ущерб репутации всей азербайджанской диаспоры Украины. Той самой азербайджанской диаспоры, из рядов которой вышли Национальные Герои Украины, отдавшие свои жизни за суверенитет и территориальную целостность этой страны. Той самой диаспоры, которая всегда была рядом с украинским народом, помогая бойцам в АТО, доводя до мира всю правду о российской агрессии против Украины в Крыму и в Донбассе. Той самой азербайджанской диаспоры, в рядах которой есть деятели культуры, науки, общественные деятели, своим трудом и талантом заработавшие в этой прекрасной стране уважение и почет. Той самой азербайджанской диаспоры, которая считает Украину своей второй Родиной. Той самой азербайджанской диаспоры, которая всегда была, есть и будет благодарна украинскому народу за уважительное и теплое к себе отношение.

Акпер Гасанов, Украина

Minval.az