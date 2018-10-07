Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл этап гонок «Формулы-1» Гран-при Японии.

Вторым финишировал партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», сообщает RT.

Хэмилтон увеличил свой отрыв от занимающего второе место до 67 очков за четыре этапа до конца сезона. Британец одержал свою 50-ю победу за «Мерседес». По этому показателю он уступает только легендарному Михаэлю Шумахеру. У него на счету 72 победы на этапах «Формулы-1».

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