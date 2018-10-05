Первая часть: Ордухан Теймурхан оказался агентом российской разведки – сенсационные факты

Вторая часть: Как Ордухан Теймурхан по прозвищу «Кентавр» стал российским агентом – сенсационные факты

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Как рассказал хорошо знакомый с Ордуханом Бабировым наш источник, до 1993 года он не ступал и шагу без ведома спецслужб России; Его связи с родными из Азербайджана были сведены к минимуму. «Кентавр» в основном находился в иностранных поездках на суднах Мурманского морского пароходства.

По некоторым данным, в советский период Аэрофлот и Министерство морского флота (Мурманское морское пароходство действовало в составе этой структуры) использовались в качестве прикрытия со стороны Главного разведывательного управления (ГРУ) для проведения оперативных мероприятий за рубежом. С этой точки зрения, деятельность Ордухана в качестве «моряка» не ограничивалась только «пригоном машин из-за рубежа», как он сам прежде говорил. Основная работа агентов в то время заключалась в выявлении членов экипажа корабля, которые планировали сбежать за границу по каналам морских перевозок, сборе компрометирующей информации о членах личного состава, занимавшихся контрабандой, в том числе выявление моряков, контактирующих с иностранцами для проведения торговых сделок. Полученная нами информация свидетельствует о том, как «Кентавр» с успехом выполнял все поручения.

Судя по предоставленной нашим источником информации, Ордухану «открылась дорога» в Азербайджан после оккупации Джебраила (1993), и после переселения его семьи в поселок Гарачухур в Баку. В 1990-1993-х годах он начал отправлять своей семье деньги, которые забирал у трудовых мигрантов в России, в частности у работавших на рынках своих же соотечественников. Это происходило в тот период, когда весь азербайджанский народ находился в тяжелом социальном положении. А изгнанные из своих родных очагов вынужденные переселенцы были в еще худшем положении. Ордухан же в этот период создал хорошие условия для жизни своей семье, будто бы на зло своим соотечественникам, он купил им землю и дом, построил бизнес-объекты.

Напомним один момент: в своих статусах на фейсбуке Ордухан писал, что в тяжелые для Азербайджана дни он отправлял деньги из России своим близким, воюющим в Карабахе, а также отправлял им машины, на которых перевозили оружие, и так далее. Однако факты говорят об обратном: его братья никогда не воевали, а автомобили, привезенные во время первой Карабахской войны из-за границы за счет денег, собранных у проживающих в России азербайджанцев, использовались для улучшения благосостояния его семьи.

Военный билет ветерана Шакира Бабирова, который демонстрировался в соцсетях, поддельный. Номер этого военного билета не высвечивается в системе военного комиссариата, информации о военной части, где он служил, а также сослуживцах Шакира нет.

Как рассказал наш источник, во второй половине 90-х годов «Кентавр» был привлечен к операциям по расследованию в связи с чеченцами, поселившимися в Азербайджане, которые являлись участниками боевых операций в Чечне.

Основной деятельностью Ордухана был сбор информации и ее передача ГРУ о поселившихся в Азербайджане чеченских боевиках, являвшихся сторонниками и.о. президента Чечни в 1996-1997 годах, убитого в 2004 году в Дохе в результате операции ГРУ Зелимхана Яндарбиева. По некоторой информации, в тот период в Азербайджане разместились до 10 000 чеченцев…

По словам источника, в те времена Ордухан «радужно» раскрывал двери спортивных и других объектов перед поселившимися в Азербайджане чеченцами, создавая им всяческую возможность собираться там в виде общины, таким образом собирая о них необходимую информацию для российской военной разведки и передавая ее своему куратору…

Наш источник, длительное время наблюдавший за деятельностью Ордухана и имеющий о нем достаточно информации, рассказал, что начиная с 2000 года деятельность «Кентавра» в России относительно «прекратилась». Это было связано с планами использовать его для очередной цели, а также с разделением полномочий среди российских спецслужб.

В процессе подготовки к выполнение новых поручений военная разведка была вынуждена вывести аппарат агентуры на новые точки ответственности. Это требовало формирования «легенды» вокруг каждого «перспективного» и соответствующего новым задачам агента.

В этих условиях в рамках фиктивного уголовного дела Ордухан был обвинен в рэкетирстве и вымогательстве денег, насильственных действиях в отношении отдельных лиц, в его отношении даже был объявлен в розыск. Согласно «легенде», Ордухан «совершал» мошенничество в отношении русских, в частности пожилых женщин. Он старался присвоить собственность нескольких русских женщин, в некоторых случаях смог это сделать. Также он «начал» вымогать деньги путем угроз у богатых русских. Хоть он и был объявлен в розыск, по каналам ГРУ и правоохранительных органов России он был вывезен в Европу.

По словам источника, формирование «легенд» вокруг агентов было необходимо для подготовки почвы для успешного выполнения нового, отличного от предыдущего задания. В случае с Ордуханом это было сделано для того, чтобы снять подозрения о его связях с российскими органами власти на фоне его переезда на Запад.

Цитата: «Относительное прекращения деятельности «Кентавра» в России начиная с 2000-г года связано с планами ГРУ придумать для своих агентов новую «легенду». Военная разведка для проведения на Западе новых операций с целью обеспечения интересов России постаралась устранить подозрения о связях Ордухана с российскими властями. Так, Ордухан Теймурхан был размещен на Западе с новой миссией».

Согласно информации, после того, как Ордухан покинул Мурманск и стал проживать за границей, он начал деятельность в нескольких направлениях на основе запланированных операций ГРУ.

Его первой миссией стало наблюдение за политэмигрантами в Голландии, в частности за лидером «Талыш-Муганской автономной республики» Аликрамом Гумбатовым и его окружением. Это было не случайное поручение. Потому что А.Гумбатов имело связи с ГРУ в связи с деструктивной деятельностью в Азербайджане, и ему было поручено контролировать возможные акции азербайджанцев в отношении лиц с сепаратистскими взглядами.

После того, как Э.Гумбатов был передан со стороны ГРУ под контроль военной разведки Армении, Ордухан был направлен на подготовку к своей новой миссии.

На этом этапе О.Бабиров в качестве «спящего агента» вынужден был решать вопросы с легализацией в стране проживания. Он начал устанавливать связи с женщинами в возрасте в качестве «альфонса» для получения вида на жительство, повышать уровень своего образования и учить язык и местную культуру. Основной целью «Кентавра» было получение гражданства, создание мелкой бизнес-сети за счет финансовой поддержки куратора и легализация денежные средства, которые должны были прислать для выполнения поручений «Центра». В 2000-2010 годах Ордухан смог выполнить это поручение и был направлен на более стратегические цели. В частности, в связи с началом в 2011 году предприятия определенными кругами России различных провокационных шагов в отношении Азербайджана…

В первую очередь, можно отметить его деятельность против проектов транспортировки энергоносителей по маршруту Южный Кавказ-Турция-Южная Европа, направленных на снижение зависимости энергетических рынков Европы от России. В частности, против проектов TANAP-TAP, предусмотренных в качестве альтернативы российским проектам «Северный поток» и «Южный поток»…

Отметим, что в многие российские круги пошли на различные провокации для предотвращения сближения Азербайджана с Европой. В этом направлении ГРУ стал использовать «Кентавра» для дестабилизации отношений Азербайджана с такими авторитетными организациями как Совет Европы, Европарламент, Евросоюз, а также для проведении кампаний и вынесения различных решений и резолюций против нашей страны под предлогом нарушения прав человека. Целью было ударить по авторитету Азербайджана и его властей, ввести в заблуждение общественное мнение в Европе и препятствовать созданию альтернативной энергетической инфраструктуры. Ясно, почему «Кентавр» активизировался именно с 2015 года: тогда началось строительство TANAP-TAP.

Всегда заставлял задуматься один вопрос: почему Ордухан и его «отряд матершинников» старались представить себя в качестве «диссидентов». Правда, своим отвратительным поведением они не смогли до конца продержаться в этом образе, но до сих пор предпринимают попытки показать себя, якобы у них болит душа за народ. Миссия Ордухана ясна, а собравшиеся вокруг него азербайджанцы используют Ордухана для получения денег и вида на жительство в Европе. Некоторые из них стали заложниками Ордухана и ГРУ…

Давно уже было ясно, что создание образа «диссидента» — это одна из тактик ГРУ. В этом контексте, провокационная деятельность О.Бабирова против властей Азербайджана привлекает особое внимание. Он старается представить свою деятельность против нашего государства в таком свете, якобы его цель – «демократия». Фактически же его цель – совершить провокации против Азербайджана, ударить по проектам нашего государства, являющимися альтернативой «российскому газу».

По словам источника, еще одной миссией Ордухана в Европе является обеспечение российским спецслужбам возможностей контроля над кругами азербайджанских политэмигрантов. Ордухан на деньги обеспеченной нидерландки, с которой проживает, а также от спорткомплексов, созданных при финансовой поддержке куратора и аренды недвижимости «покупает» находящихся в тяжелом социально-экономическом положении азербайджанских эмигрантов.

Отсюда видно, что российские спецслужбы повысили активность для обеспечения контроля над переехавшими в последние годы в Европу бывшими гражданами СССР, над кругами эмигрантов, а также над созданными им организациями и СМИ. Появление время от времени в различных интернет ресурсах, блогах, соцсетях материалов против Азербайджана расценивается в этом контексте. Спецслужбы России эту деятельность также используют для изучения методики донорских организаций Запада в связи с Россией (свобода слова и прессы, каналы финансирования проектов по защите прав человека и т.д.). В шагах, предпринятых в данном направлении, активно используется «Кентавр» (достаточно вспомнить деятельность О.Бабирова в связи с исполнительным директором Meydan TV Эмином Милли)…

Кроме того, одной из миссий «Кентавра» была нейтрализация скоординированной деятельности азербайджанских и турецких диаспорских организаций в Европе. Напомним, что в 2002-2013 годах азербайджанские эмигранты в Европе, независимо от их политической позиции, устраивали многочисленные акции перед различными международными организациями и перед посольством Армении в связи с карабахским конфликтом, оккупационной политикой Армении в отношении Азербайджана, актами насилия против мирных граждан, в том числе в связи с Ходжалинской трагедией. Наверное вы не забыли, что тогда немецкой полицией был допрошен участвовавший в этих мероприятиях блоггер Хабиб Мунтазир (Абдуллаев), отличающийся жесткой позицией в отношении правительства Азербайджана. Но видели ли вы, чтобы в этой акции принимал участие Ордухан, земли отца и деда которого были оккупированы в Джебраиле? Наоборот, Бабиров в последнее время старается уклониться от подобных акций и раздробить диаспорские организации, придавая своей деятельности окраску построения демократии.

Как показывает расследование, такое поведение «Кентавра» не случайно. С его помощью ГРУ старалось посеять семя раздора между диаспорскими организациями Азербайджана и Турции, не допустить совместной деятельности проживающих за границей наших соотечественников в связи с национальными вопросами, а также проводило кампанию по подрыву авторитета отдельных патриотов.

Следует отметить, что советские органы безопасности в прошлом веке проводили схожую деятельность среди проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов. В связи с этим опубликованы многочисленные научно-исследовательские труды азербайджанских ученых.

Источник пролил свет на тот факт, что в период целенаправленного нагнетания общественно-политической ситуации в Азербайджане О.Бабиров распространял провокационные заявления. В частности, на фоне известных событий в Гяндже, при финансовой поддержке со стороны «Кентавра» некоторые политэмигранты с фейковых профилей призывали население к массовому неповиновению и насилию, вооруженному сопротивлению и мятежу.

После того, как правоохранительные органы Азербайджана определили круг этих лиц и объявили некоторых из них в международный розыск, в прямом эфире в соцсетях Ордухан начал озвучивать подобные призывы вместе с Эмином Милли, Магомедом Мирзали и другими лицами. Кроме того, различные фейковые профили, которые не могли грамотно выражать свои мысли на азербайджанском и писали в основном на русском (Firowci Abdullaew, Джамиля Сарыджали, Michail Müller, Ilgar Shahverdiyev, Ramon Huseinni и другие), встали на защиту «Кентавра». По мнению специалистов, учитывая, что наше расследование вызвало серьезный общественный резонанс, а в соцсетях появились дополнительные вопросы в связи с О.Бабировым, ГРУ старается с помощью «фабрики троллей» манипулировать общественным мнением в Азербайджане и защитить своего разоблаченного агента…

Таким образом, учитывая проведенное расследование и информацию источника, можно прийти к выводу, что Ордухан и его окружение фактически совершают против Азербайджана тяжелые преступления. Они предают родину и используются со стороны ГРУ в Европе в качестве основных «инструментов».

Эльшад Мамедли

Minval.az