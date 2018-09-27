Первую часть можно прочесть по ссылке.

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Тот факт, что Ордухан Бабиров начал служить в 98-й воздушно-десантной дивизии, в советских войсках в Украине, нельзя считать случайностью. В то время азербайджанцам очень редко позволяли служить в элитных видах войск советской армии. Азербайджанцев даже близко не подпускали туда, а в основном отправляли в «стройбат» иди другие небоевые военные части. Как показывает опыт, руководство Минобороны СССР делалоопределенные исключения только для лиц, попавших в поле зрения органов военной разведки. Эти люди выбирались вовсе не случайно: в основном это были лица из малообеспеченных семей, проживающие в приграничных с иностранными государствами районах, проявляющие интерес к боевым видам спорта, у которых были не высокие перспективы построить хорошую карьеру. Ордухан как раз соответствует этим параметрам…

Судя по полученной информации и статусам самого Ордухана в соцсети, с 6 лет он занимался «серьезным спортом», жил в приграничном с Ираном регионе, получил среднее образование, поэтому привлек внимание советских органов безопасности в качестве потенциального кандидата для конфиденциального сотрудничества еще в тот период, когда учился в школе. Как отметил информированный источник, именно по этой причине Ордухан был отправлен на службу в ту самую военную часть.

Судя по статусам в соцсети самого Ордухана, в 1987-1989 годах в 98-й дивизии ВДВ его физическая и боевая подготовка была улучшена. Это означает, что он после прохождения курса спецподготовки перешел к исполнению практических заданий, в частности, был привлечен к спецоперациям против своих же соотечественников для проверки на приверженность и верность военной разведке! Как заявляет знающий Ордухана источник, из-за того, что у Ордухана азербайджанское происхождение, еще в 1988 году по линии органов военной контрразведки СССР у КГБ Азербайджана были запрошены материалы в связи с Бабировым, избранным кандидатом на конфиденциальное сотрудничество.

Видимо, привлечение к этой деятельности пришлось по душе Бабирову, и после завершения военной службы он воспользовался развалом СССР и происходящей в то время неразберихой и не вернулся обратно в Азербайджан. Хотя в то время большинство патриотичных азербайджанцев отказались от службы в советской армии и вернулись на родину.

По словам информированного источника, после завершения военной службы Ордухан Бабиров использовался для различных целей советскими спецслужбами, он до сих пор продолжает этот род деятельности как агент, прошедший спецподготовку. Этот процесс осуществлен в известной форме: для сохранения конфиденциальной связи, ее укрепления, в том числе создания зависимости от органов спецслужб Бабиров был привлечен к противозаконной деятельности на территории России.

На фоне тяжелого периода в Азербайджане в 1988-1991 годах, серьезных процессов в общественно-политической жизни, в том числе притязаний на Нагорный Карабах со стороны Армении, А.Бабиров «успешно» продолжал исполнять поручения своего куратора в советской военной разведке. В период, когда при участии 98-й дивизии, в которой в свое время служил Ордухан, были совершены события 20 Января и вооруженное насилие против нашего народа, в связи с чем проживающие в различных уголках СССР азербайджанцы устраивали акции протеста, совершали попытки покинуть места военной службы и вернуться на родину, Бабиров продолжал хранить верность советской власти и с любовью продолжал свою миссию…

По полученной нами информации, Ордухан не случайно находился в Баку во время трагедии 20 Января. Он был отправлен в Баку для оказания помощи 217-му полку 98-й дивизии. Для читателей не секрет, что в места, куда отправляют воинские подразделения, отправляют и агентуру военной разведки, которая используется для сбора информации и оказания влияния на ситуацию в регионе проведения операции. С этой точки зрения, в период событий 20 Января, основной задачей Ордухана было определения активистов национально-освободительного движения на территориях, где были возведены баррикады, и предоставление информации об этих лицах своему куратору. Точнее говоря, Бабиров, как местный житель, обеспечивал подразделения советской армии необходимыми разведывательными данными.

Отметим один момент, время от времени встречаются факты, когда в группировках, совершающих преступления против азербайджанцев в России, встречаются их соотечественники. Эти криминальные соотечественники – агенты русской разведки, такие, как Ордухан Бабиров.

Как отметил источник, после того, как «парашютист-десантник» Ордухан Бабиров завершил прохождения срочной военной службы, ему были созданы условия, чтобы заниматься рэкетом в отношении предпринимателей, в том числе азербайджанцев, в разных городах России, в частности на территориях, входящих в круг интересов ГРУ, а также в Мурманске, где расположен один из самых крупных портов России. Таким образом, при поддержке своих покровителей, он смог сколотить свой первоначальный капитал…

Мурманск не случайно был выбран в качестве зоны деятельности. В Мурманской области располагался штаб Северного флота СССР и основные военные части. Атомные подлодки были дислоцированы в этой зоне. Здесь также располагалась авиация северного флота, в том числе ракеты-носители дальнего действия. Интересен тот факт, что в тот период в Мурманской области действовали 5 закрытых административно-территориальных единиц, находящихся в ведомстве Минобороны СССР.

Так как Мурманская область имела военно-стратегическую важность в качестве плацдарма для возможных военных операций против Запада, то эти территории находились под «зонтом безопасности» ГРУ.

С это точки зрения, такую агентуру, как Ордухан, использовали для контроля деятельности населения. Если вы помните, в годы перестройки деятельные азербайджанцы начали создавать свои торговые сети на всех территориях СССР и развивать малое предпринимательство в кооперативной форме. Мурманск считался выгодным для установления связей с Западом и доставки «дефицитных» товаров из Европы с помощью расположенного там порта. Именно из-за этого фактора ГРУ «внедрило» Ордухана в общину азербайджанцев Мурманска, чтобы контролировать контакты «деловых» азербайджанцев с иностранцами, и в случае необходимости использовать эти связи в интересах военной разведки.

В своих заявлениях Ордухан Бабиров пытается создать образ «патриота». Однако ни часто напоминающий о своей высокой физической и боевой подготовке Ордухан, ни его брат не участвовали в первой Карабахской войне, в том числе в боях по защите его родного Джебраила. Несмотря на это, Ордухан распространяет ложную информацию о том, что он и его брат участвовали в военных операциях.

В некоторых случаях он выставляет себя «старым фронтовиком», пытается воспользоваться фактором Эльчибея и идеологией национально-освободительного движения. Но ни он, ни его братья не присоединились к защите родины в период власти Абульфаса Эльчибея. Иногда он в переписке в соцсетях оправдывает тот факт, что не воевал за Карабах, выставляя себя героем, помогающим со стороны. В одном из своих статусов он придумал, якобы его братья принимали участие в боях, а сам он занимался зарабатыванием денег, чтобы помочь им, и что на привезенных им из-за границы машинах возили «снаряды». Он говорил, что это были мерседес, форд, жигули, а теперь представьте, как на этих машинах можно возить снаряды…

Но по полученной нами информации, браться Ордухана – Шакир Бабиров 1959 года рождения и Бабир Бабиров 1966 года рождения не служили в ВС Азербайджана. Хотя Бабир Бабиров в 1988 году окончил военную кафедру факультета электронной техники ХНУРЭ и был уволен в запас в звании лейтенанта. По некоторой информации, в период учебы в Харькове Бабир был привлечен к тайному сотрудничеству со стороны КГБ.

Шакир и Бабир в настоящее время проживают за границей – один в Турции, второй в Казахстане. Старший брат Ордухана Ханлар Бабиров 1953 года рождения с 21.03.1993 работал в медучреждениях Минобороны (в основном расположенных в Баку). В 1998 году он был уволен в запас в звании майора по состоянию здоровья. Нет никаких свидетельств того, что в период активных операций в Карабахе этот человек находился на службе на линии фронта или в регионе проведения операций. Как видно, Ордухан еще и спец по распространению ложной информации.

Как рассказал наш собеседник, в 1989 году процесс привлечения Ордухана к конфиденциальному сотрудничеству завершился, то есть, в период прохождения военной службы он утвердил себя в качестве агента, и было принято решение о продолжительном сотрудничестве с ним. По полученной информации, еще в 1990 году его документы на основе запроса были отправлены военным комиссариатом Джебраильского района в Минобороны СССР. По имеющейся информации, О.Бабиров вошел в аппарат агентуры советской военной разведки под прозвищем «Кентавр». Связь Ордухана с «центром» осуществлялась через человека, представлявшегося Павлом.

Наш источник также сообщил, что Ордухан выходил за рамки предписаний российских органов разведки и совершал мошенничество в своих личных интересах: обманывал российских женщин и присваивал их имущество.

Отметим, что в ходе расследования, связанного с Ордуханом Бабировым, информация про еще одного проживающего в Европе человека привлекла наше внимание. Этот человек сбежал в Европу под предлогом того, что в Азербайджане подвергается давлению и может быть арестован. Этот «интеллектуал», имеющий тесные связи с Ордуханом, выступает в качестве инициатора кампании по очернению видных представителей национально-освободительного движения Азербайджана, а также в отношении традиционных оппозиционных политических сил страны. Он использует для пропаганды созданным им под видом «независимого и свободного СМИ» телевизионный канал.

Эльшад Мамедли

Minval.az