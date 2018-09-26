Проводящий моральный террор против Азербайджана сотрудник ГРУ был завербован, будучи на военной службе еще в советское время

В политических процессах ничего не происходит случайно. Это уже доказано на практике. С этой точки зрения невозможно, чтобы никогда не принимавший участия в общественно-политических процессах человек вдруг объявился в Европе и начал проводить против азербайджанского государства невиданную до сих пор очернительную кампанию. Причем методом «борьбы» выбирается не присущие азербайджанскому народу и его ценностям брань и оскорбления. Ими совершается «моральный террор». В том же время очевидно, что одним из приоритетов этой деятельности является игра на руку врагу Азербайджана – армянскому лобби.

Одним из проводящих из Европы грязную кампанию против Азербайджана является Ордухан Теймурхан оглу Бабиров. Начиная с 90-х годов и по 2015 год никто не видел его ни в организациях, проводящих в Азербайджане политическую борьбу против власти, ни на митингах. В целом, внезапное появление в Европе человека, который значительную часть своей жизни провел в России, и совершение им морального террора против Азербайджана, с самого начала вызывало подозрения.

Подобное провокационное поведение обычно присуще людям, подготовленным спецслужбами. Тогда возникает справедливый вопрос: так что же такой этот Ордухан? Откуда он взялся? Кто стоит за ним? Какова цель? Кто его финансирует и инструктирует? Эти вопросы заставляют задуматься.

После долгих расследований и уточнений удалось получить факты, полностью разоблачающие этого человека.

Не переходя к деталям отметим, что судя по полученной нами информации, Ордухан Бабиров многие годы назад был привлечен со стороны бывшей советской военной разведки к конфиденциальному сотрудничеству. В настоящее время под контролем российских спецслужб, а точнее ГРУ, он продолжает провокационную и деструктивную деятельность против Азербайджана.

Досье:

Бабиров Ордухан Теймурхан оглу родился 23.09.1969 в селе Хоровлу Джебраильского района. В родном селе он окончил школу, а затем в 1987-1989 годах служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД) в городе Болград Одесской области Украины.

Его «вербовка» началась в период военной службы. Бабиров фактически сам «слил» о себе «секретную» информацию в своих статусах в соцсетях. В соцсети он написал, что был парашютистом в подразделении соответствующей дивизии на территории Молдовы.

По некоторым данным, Ордухан подразумевал 300-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный на территории Молдовы.

В различных источниках говорится, что по итогам боевой и политической подготовки в 1987 и 1989 годах эта военная часть получила звание лучшего полка воздушно-десантных войск. Согласно данным в интернет ресурсах, хоть после развала СССР военная техника 300-го полка и была передана Молдове, но личный состав был переведен в город Абакан Республики Хакасия Российской Федерации. В дальнейшем на базе этой военной части была создана 100-я гвардейская отдельная воздушно-десантная бригада…

А вот и первый ужасающий факт, который может стать причиной привлечения Ордухана к уголовной и моральной ответственности:

По информации нашего осведомленного и знающего лично Ордухана Бабирова источника, он в составе советской армии участвовал в военных действиях против национально-освободительного движения азербайджанского народа.

Согласно предоставленной нам информации и проведенному на ее основе расследованию выяснилось, что личный состав дислоцированного в Болграде 217-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии исполнял специальные «государственные поручения» на Южном Кавказе. Но самый шокирующий факт – личный состав этого полка, в котором Ордухан проходил службу и учение, и который принимал участие в большинстве операций против азербайджанцев и Азербайджана, в 1988-1990 годах активно принимал участие против национально-освободительного движения азербайджанского народа в крупных городах Азербайджана – Сумгаите и Гяндже под видом «обеспечения конституционного порядка»!

Согласно информации, этот полк был привлечен к спецоперациям против азербайджанцев в Октемберянском районе Армении и Ереване, а также в Ханкенди (Степанкерт) и Баку. Обратим внимание на конкретный факт: 18 октября 1989 года военный самолет Ил-76, доставлявший военнослужащих дивизии в Болград, разбился близ Баку. В результате крушения погибли 9 членов экипажа и 48 десантников. Этот факт подтверждает, что этот полк в годы движения использовался в качестве карательного отряда против Азербайджана.

Другой факт заключается в том, что личный состав 98-й дивизии, дислоцированный в Баку для проведения операций против азербайджанского народа с 16 января по 16 марта 1990 года, непосредственно принимал участие в совершении событий 20 января!

Имеется также информация, что так как Ордухан Бабиров является гражданином Азербайджана и знает психологию и культуру народа, он был «завербован» в период прохождения военной службы и активно участвовал в операциях на территории Азербайджана против национально-освободительного движения в составе оперативно-тактической группы, сформированной из военнослужащих 217-го, 299-го и 300-го полка, действующих в качестве отряда карателей. Безусловно, имеются даже архивные документы, подтверждающие его эту деятельность. К сожалению, это секретные документы, поэтому их невозможно получить из архивов России. Проинформировавший нас источник отметил, что эти документы можно получить на основе государственного запроса.

Обратим внимание на важную деталь: по полученной нами информации, учитывая опыт участия в спецоперациях в конфликтных зонах, руководители 98-й дивизии и ее полков, большинство из которых были командирами Ордухана, в разное время были представлены в органах управления Вооруженных сил России. Этот факт не оставляет сомнений, что они принимали непосредственное участие в политических процессах, происходящих в Азербайджане в 1988-1989-х годах. В связи с этим имеется несколько фактов. Например, согласно информации из архивных материалов и интернет ресурсов, генерал-майор татарского происхождения А.А.Чиндаров, который был командиром 98-й дивизии в 1985-1989-х годах, напрямую принимал участие в военных операциях в Афганистане, конфликтах в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Чечне, а также в вводе российских миротворцев на территорию Югославии.

Еще один факт: бывший командиром 300-го полка в 1986-1989-годах А.П.Колмаков во время попытки госпереворота в России в августе 1991 года принимал активное участие во вводе десантников в Москву, где они взяли под охрану здание Верховного Совета РСФСР. В 2003-2007 году он был командующим ВДВ, в 2007-2010 годах первым заместителем Министра обороны Российской Федерации. С 2014 года он является руководителем DOSAAF.

Учитывая участие этой дивизии в политических и конфликтных процессах, опыт ее командиров и офицеров, они всегда продвигались вперед, были фигурами в работе разведки политического характера.

Еще один кадр – бывший командиром 300-го полка в 1989-1991 годах А.Н.Беспалов в 2005 году был командующим Группой российских войск в Закавказье, а также заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время он занимает должность начальника кафедры военного управления Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Бывший командиром этого же полка в 1991-1995-х годах А.И.Лебедь (брат командира 14-й армии, бывшего секретаря Совбеза РФ генерала Лебедя) в 1979-1982 годах служил в Афганистане, Ереване и Баку. В 1995 году занялся политикой, избран председателем Правительства Республики Хакасия, депутатом Государственной Думы от «Единой России».

Перечисленное дает основание говорить, что личный состав 98-й дивизии, в том числе его командиры, использовались в качестве важных рычагов в рамках военно-политических интересов СССР, а затем и РФ.

Что касается самого Ордухана Бабирова, то по информации нашего источника имеются факты, что среди призывников из числа представителей национальных меньшинств отбирались кадры для конфиденциального сотрудничества с ГРУ, обучались и подготавливались к дальнейшей деятельности.

Мы перечисляем эти факт не просто так. Судя по перечисленному, они не могли не обратить внимание на Ордухана Бабирова, служащего в полке, известном в качестве отряда карателей и носящем политический характер. Имеются также интересные факты о том, как привлек внимание российской разведки проживающий в пограничной с другой страной зоне Ордухан, как после его отправления на военную службу забрали его документы из исполнительных органов его родного Джебраильского раойна, как его сняли с воинского учета и зарегистрировали в России.

В следующей статье мы расскажем, как Ордухан Бабиров после развала СССР работал в качестве агента спецслужб России, привлекался к различным проектам, как он при поддержке органов разведки привлекался в качестве куратора одного из криминальных карательных отрядов против проживающих в России азербайджанцев, а также о его рэкетирской деятельности и необоснованных требований денег в отношении проживающих в России азербайджанцев.

Эльшад Мамедли

Minval.az