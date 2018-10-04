Героизация личности и откровенно расистской теории цегакрона Гарегина Нжде и превращение последней в официальную государственную идеологию Армении противоречат всем положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сказал в четверг известный российский историк и политолог Олег Кузнецов на пресс-конференции, посвященной теме «Армения: страна разрешенного нацизма», передает Тренд.

Напомним, что это вторая пресс-конференция с участием Олега Кузнецова, на которой он рассказывает об архивных секретных документах, подтверждающих идеологию армянского национализма, и в частности нацистскую сущность известного дашнака Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна).

Российский историк сообщил, что рассекреченные материалы архива Службы государственной безопасности Азербайджана выявили комплекс документов советских органов госбезопасности, подтверждающих нацистское содержание идеологии цегакрона в Армении.

«Армянский национализм и его носитель — партия « Дашнакцутюн» до середины 1930-х годов воспринимались органами госбезопасности СССР как идейные враги, но никак не идеологические противники, за которыми надлежало пристально наблюдать. Уже тогда дашнаков держали под контролем, а наиболее активных отправляли в ссылку или заключали в концентрационные лагеря Государственного политического управления, видя в них бунтарей и террористов в первую очередь, а не политических конкурентов в борьбе за умы людей. Из идейных в идеологических врагов для партии большевиков дашнаки превратились в 1933 году, когда Гарегин Тер-Арутюнян, более известный под партийной кличкой «Нжде», создал в Бостоне (США, штат Массачусетс) на учредительной конференции организацию «Цегакрон», впоследствии переименованную в «Федерацию армянской молодежи» или «Расисты», — сказал Кузнецов.

По его словам, в тот период произошли еще два важнейших события, на первый взгляд никак не связанные между собой. Во-первых, 30 января лидер Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии, и, во-вторых, французский антрополог Ж. Монтадон заявил о существовании обособленной «арменоидной расы», такой же «древней», как и арийцы из расовой теории нацистов.

«Совпадение этих двух фактов в один и тот же период не является случайным, поскольку Гарегин Нжде создавал организацию явно в расчете на то, чтобы привлечь к себе внимание новоявленного фюрера германской нации, чтобы встать в ряды нацистов и использовать их военно-техническую мощь в интересах армянского национализма»,- сказал политолог, добавив, что Нжде был не простым приспешником нацизма, а одним из интерпретаторов этой идеологии среди народов Советского Союза.

Историк сообщил, что в Государственном архиве РФ в фонде Народного комиссариата внутренних дел СССР хранятся документы с допросами военнопленных солдат германской армии, которые лично принимали непосредственное участие в вербовке лидеров армянских националистов в странах Европы на службу Третьему рейху.

«Одним из них был Петер Камсаракян — бывший агент главного управления имперской безопасности нацистской Германии, армянин из Шамахы, который до Второй мировой войны проживал в Австрии. Для советских спецслужб австрийский армянин Камсаракян представлял большую важность как источник информации, поэтому его дело лично курировал министр внутренних дел СССР генерал-полковник Круглов. В ноябре 1948 года под грифом «совершенно секретно» за его подписью была составлена справка всего в шести экземплярах, адресованная на имя Сталина, Молотова, Берия, Маленкова и других представителей советской власти», — сообщил историк.

По его словам, этот факт указывает на крайне высокий уровень секретности этого документа, который содержал сведения о сотрудничестве спецслужб Третьего рейха и армянских националистов.

Политолог привел отрывок из этого документа, в котором говорилось, что дашнаки собирают во всех странах интересующую немцев информацию, связанную с Советским Союзом, странами Центральной Америки и Англией.

«Предлагалось в случае войны с СССР создать в составе Германии армянское государство, где бы правительственной партией являлись дашнаки. Таким образом, помимо присоединения армянских районов Турции на востоке, Армения должна была быть расширена за счет Нагорного Карабаха, а на севере — за счет присоединения Борчалинского района Грузии. В документе также указано, что показания Камсаракяна и его роль в привлечении дашнаков к сотрудничеству с немцами подтверждается допрошенным МВД СССР осужденным лидером армянских эмигрантов Тер-Арутюняном, известным под кличкой, «Нжде», содержащимся во Владимирской тюрьме МВД СССР», — сказал историк, сообщив следующий интересный факт.

Нжде, сказал Кузнецов, фактически признал, что сам, как и другие его сотоварищи-националисты, сознательно и целенаправленно сотрудничал с нацистами начиная с 1940 года, причем пособничество гитлеровцам выражалось не только в форме военной и экономической разведки, но и в сбыте или легализации имущества жертв Холокоста.

Историк отметил, что по сути Нжде подтвердил, что является приверженцем германского нацизма, его идеологии цегакрона и расизма.

Minval.az