К чему может привести новый виток противостояния между новой властью и «старой гвардии» в Армении? С этим и иными вопросами сотрудник Minval.az обратился к депутату Милли Меджлиса, лидеру партии Демреформ Асиму Моллазаде.

— Ситуация там достаточно сложная. Пришедшая на митинговой волне группа желает изменить политический спектр в парламенте Армении. Однако предыдущая власть не намерена сдавать свои преимущества. Поэтому, думаю, напряженность в Армении будет нарастать. И учитывая то, что Пашинян был вынужден освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ситуация будет осложняться. Имея на своей стороне только «улицу», не обладая большими ресурсами, нынешнему руководству Армении придется нелегко.

— «Яблоком раздора» между политическими противниками в Армении послужило желание Пашиняна ускорить проведение внеочередных парламентских выборов. Хотя, армянские СМИ и эксперты упоминают о том, что нынешний премьер-министр после вступления в должность заявил о том, что выборы могут быть проведены весной- летом 2019 года. Что вынуждает его внести изменения в свои планы?

— Он говорил о скорейшем проведении выборов после принятия законов. Однако, с нынешним составом парламента ему не удастся принять изменения в избирательное законодательство. И понимая всю сложность ситуации, он пытается изменить состав парламента. Оппоненты будут противостоять ему в этом. Напряженность там будет нарастать. Хотя он и имеет поддержку «улицы», но без наличия серьезных ресурсов, нынешнему руководству Армении будет трудно.

— СМИ Армении считают, что Пашинян «хватается» за выборы, как утопающий за соломинку. Тем временем зампред Республиканской партии Армен Ашотян говорит, что решение Пашиняна о скорой отставке и проведении внеочередных парламентских выборов в декабре было заранее запланированной программой действий, а не спонтанным решением. Так ли это?

— Без изменения ситуации в парламенте, ни одно правительство Армении не сможет продолжить свою работу. Это абсолютно очевидно.

— Как вся эта ситуация отразится на странах региона, и в первую очередь на урегулирование карабахского конфликта?

— В этой ситуации, не думаю, что можно иметь представителя, с кем возможно вести серьезные переговоры. Отсутствует определенность в том, кто является реальным руководителем Армении – «улица», парламент или правительство. Ситуация неопределенная, и она будет усложняться.

Бахтияр Сафаров

Minval.az