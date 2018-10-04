Армения планирует увеличить военный бюджет на предстоящий 2019 год на 18%, с 404 млн. до 520 млн. долларов США. Что это даст Еревану? И удастся ли Армении благодаря увеличение военного бюджета достичь военного паритета с Азербайджаном. С этими и иными вопросами сотрудник Minval.azобратился к военному эксперту Узеиру Джафарову.

— Ничего это им не даст. Армения сильно отстает от нас, они понимают это, и для того, чтобы приблизиться как-то в этой сфере к Азербайджану, пытаются предпринять ряд шагов. Но и эти их действия не приведут к повышению боеспособности армянской армии.

И то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается наладить отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, доказывает, что он знает, что армянской армии не устоять перед мощью Вооруженных сил Азербайджана. Пашинян просто хочет выиграть время. Армянская сторона желает увеличить военный бюджет, но при этом понимает, что с учетом натянутых отношений с Москвой, Кремль может указать им на дверь. И это чувствуется. Так как непонятная политика, которую проводит Никол Пашинян, может привести к тяжелым последствиям для Армении. Поэтому, они хотят сбалансировать ситуацию, увеличить военный бюджет. Но все эти шаги тщетны и не помогут им изменить баланс в свою сторону.

К тому же в Ереване и так сложная ситуация. А вчера обстановка в Армении вновь накалилась. И неизвестно, чем все это завершится. Одним словом, не думаю, что у армянской стороны появиться возможность приблизиться к военным показателям Азербайджана. Вместо того, чтобы повышать военный бюджет, было бы разумнее освободить оккупированные территории Азербайджана, и тогда бы армянские власти направили бы эти и так скудные средства на повышение благосостояния своего народа.

— Согласно сообщения армянских СМИ, часть этих денег будет направлено на погашение российского кредита, другая часть – предназначена для закупки вооружения в других странах. В каких странах они могут приобрести вооружение?

— Если Армении позволят финансы, то многие страны смогут предложить ей любое вооружение. Но Армения зациклена на России, зависит от нее. Поэтому не думаю, что за те средства, которые они собрали благодаря благотворительным марафонам, смогут повысить боеспособность своей армии. Лично я далек от мысли, что Армении удастся в ближайшее время восстановить свою армию, с учетом разгоревшихся там коррупционных скандалов, с участием высшего военного руководства.

— Среди стран, где армянская сторона планирует приобрести военную технику, упоминается и Индия. Что может предложить Индия армянской стороне?

— Честно говоря, я и сам удивился, прочитав это сообщение в прессе. Так как сама Индия приобретает вооружение у той же России. Завтра стартует официальный визит президента России в Индию, и стороны намерены заключить ряд соглашений, в том числе и в военной сфере.

— Несмотря на договоренности, достигнутые в Душанбе, ситуация на линии фронта, по сути, не особо изменилась.

— В последнее время армянские ВС и сепаратисты стали меньше нарушать режим перемирия на линии фронта. На это, думаю, повлияло то, что в Душанбе лидеры Азербайджана и Армении, не без помощи российской стороны, достигли ряда договоренностей. К чему это приведет? Лично я никогда не верил и не верю армянской стороне. Пашинян сперва просил у нас времени, чтобы ознакомиться с ситуацией в переговорном процессе, но спустя несколько дней он посетил оккупированные территории Азербайджана, а потом с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Это старый хитрый армянский вариант, который использует и Пашинян. Если он думает, что его эта хитрость принесет ему удачу, то он глубоко ошибается. Азербайджан отслеживает ситуацию, и в один прекрасный день примет жесткие меры. И у армянской стороны не будет иного выхода, как прибегнуть к помощи своих спасателей в лице стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

— Насколько вероятно возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией?

— По тому, как настроена российская сторона, не думаю, что могут возобновится активные боевые действия. Россия абсолютно не заинтересована в разрешении карабахского конфликта. Президент России Владимир Путин, ранее находясь в Баку, не обмолвился о Карабахе. Это говорит о том, что у российской стороны нет сильного желания решить этот вопрос. А это свидетельствует о том, что в ближайшее время стоит ожидать возникновения проблематичных моментов, о которых азербайджанская сторона знает. Мы держим это под контролем.

— Что вы имели ввиду, упоминая об иных проблемных моментах?

— Не буду вдаваться в детали. Но есть определенные нюансы, как положительные, так и отрицательные. Мы должны быть предельно осторожными. Так как «крупные силы» играют в «двойные игры».

Бахтияр Сафаров

Minval.az