То, что сегодня происходит в Армении является логическим завершением тех революционных процессов, которые стартовали весной этого года.

Об этом Minval.az сообщил политический аналитик Кавказского института стратегических исследований, политолог Гела Васадзе, комментируя последние события в Армении.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народ стянуться к зданию Национального Собрания и выразить протест против принятия парламентом законопроекта о внесении изменений в закон «О регламенте НС».

Как напомнил Г.Васадзе, весной Пашиняну удалось стать премьер-министром благодаря тотальной поддержке народных масс. Однако главной цели – вопроса власти ему решить не удалось, так как большинство в парламенте все еще составляют «республиканцы». За это время Пашиняну удалось серьезно ослабить элиту Республиканской партии Армении, и сохранить поддержку граждан, что он и продемонстрировал. Таким образом понятно, что для Пашиняна задача номер один — проведение внеочередных парламентских выборов. Которые полностью очистят и создадут новое политическое поле в Армении.

«Говорить о том, что старая элита не будет оказывать сопротивление, было бы слишком наивно. Однако весь вопрос в том, насколько у нее хватит ресурсов для оказания сопротивления. Помимо прочего, Пашинян приложил все усилия для того, чтобы наладить отношения с главным внешним игроком, который решает очень многие вопросы. Речь идет о России. Последние события, имею ввиду выборы в Совет старейшин Еревана показали, что Пашинян все еще обладает большой поддержкой и достаточно серьезным мобилизационным ресурсом. И который он обязательно использует», — добавил Г.Васадзе.

При этом эксперт сомневается в том, что происходящие последние события могут отразиться на президенте Армении Армене Саркисяне, который фактически является ставленником РПА.

«У него огромный опыт дипломатической и государственной службы. Таких людей у Пашиняна почти нет, в тоже время они ему очень нужны. Да и сам Саркисян предпочитает стоять над схваткой, понимая свою миссию как президента в парламентской республике», — подчеркнул Г.Васадзе.

Что предвещает внутриполитическая турбулентность в Армении для Грузии и Азербайджана? Как считает эксперт, ответ на вопрос нужно рассматривать в контексте региона.

«С одной стороны, отношения Армении с Азербайджаном и Грузией имеют вполне устоявшуюся повестку дня, которая вряд ли изменится. С другой, политическая турбулентность в Армении предполагает увеличение роли России, хотя казалось бы, куда больше?А это может повлиять на всю региональную политику», — резюмировал Г.Васадзе.

Бахтияр Сафаров

Minval.az