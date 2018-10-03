Отношения между Украиной и Венгрией переживают, пожалуй, самый драматический и опасный период с момента распада СССР. Регулярно официальные лица в Киеве и Будапеште озвучивают заявления, свидетельствующие о том, что кризис в отношениях между этими странами – всерьез и надолго. Меняются только поводы для очередного всплеска взаимных претензий. Суть же проблемы так и остается не устраненной.

Дело было в Берегово

Что произошло на сей раз? «Укринформ» 19 сентября 2018 года опубликовал видео, на котором, как утверждало агентство, жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово. При этом им говорят, чтобы они скрывали факт получения венгерского гражданства от властей Украины. «Европейская правда», в свою очередь, сообщила, что на видео, снятом в консульстве Венгрии в Берегово, зафиксирован прием в гражданство Венгрии, но венгерские паспорта не выдавали. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда заявил, что возглавляемое им ведомство проверяет подлинность этого видео, но в то же время оно в курсе того, что в Закарпатье украинским гражданам регулярно скрыто выдают венгерские паспорта.

По словам Климкина, если видео аутентичное, то «консулу нечего делать в Закарпатье». «Пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», – сказал украинский министр. А уже 26 сентября Климкин сообщил, что предложил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто отозвать консула в Берегово, а если этого не произойдет, то Украина его вышлет.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, если Киев вышлет консула, Венгрия может предпринять шаги для замедления евроинтеграции Украины. А спикер МИД Венгрии Томаш Менцер напомнить о том, что украинское законодательство не запрещает скрывать двойное гражданство. Наконец, 30 сентября в МИД Венгрии заявили, что не будут отзывать своего консула, «независимо от того, насколько это рекомендуют украинцы».

Официальный Киев на это сразу отреагировал: «У министерства иностранных дел Венгрии есть неделя на отзыв своего консула из Берегово Закарпатской области.

«Уже проехали это, все ясно. Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это 100%. По определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Вообще скрывать что-либо нехорошо, меня так учили мама и папа», – об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил глава МИД Климкин. Если отзыв консула не состоится, Будапешту будет направлена нота о высылке дипломата, предупредил он.

Такой вот жесткий ультиматум. Кроме того уместно будет добавить, что министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто 28 сентября внесли в раздел «Чистилище» на сайте «Миротворец». Причины, по которым министр пополнил базу данных волонтерского сайта, – «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине, участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины».

Напомним, сайт волонтерского центра «Миротворец» действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. И еще. Уголовное производство по фактам выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово расследуют по статье о государственной измене, сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

Цепочка проблем

Все перечисленные выше факты доказывают, что отношения между Киевом и Будапештом ныне являются фактически враждебными. И дело далеко не только в паспортном скандале. Открыто отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого в сентябре 2017 года Верховной Радой закона «Об образовании», который расширил использование украинского языка в обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В МИД Венгрии открыто предупреждали, что из-за данного закона Будапешт будет блокировать любое дальнейшее сближение Украины и Евросоюза.

Но и это еще не все. Еще один скандал был связан с тем, что в Венгрии была учреждена должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Кроме того, премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявлял недавно, что не верит в реалистичность стремлений Украины к членству в ЕС и НАТО . После этого в МИД Украины был вызван временный поверенный по делам Венгрии в Украине.

Так что мы сегодня являемся свидетелями лишь очередной стадии украино-венгерского конфликта. И паспортный скандал – всего лишь эпизод в этом противостоянии. При этом внимание к данной проблеме в СМИ Украины привлекали уже давно. Еще в 2016 году украинская пресса писала о том, что почти 10 тысяч украинцев, преимущественно из Закарпатья, получают пенсию в Венгрии, и каждый год количество таких пенсионеров увеличивается.

Спикер Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас заявил, что «консульства Венгрии в Берегово и Ужгороде в Закарпатской области около семи лет принимают в венгерское гражданство украинских граждан. И напомнил: в 2010 году в Венгрии был принят закон об упрощенном предоставлении гражданства.

«Генеральные консульства Венгрии в Берегово и Ужгороде уже семь лет выдают паспорта граждан Венгрии жителям Закарпатья, которые являются гражданами Украины. Это немного странная ситуация, когда сейчас такой резонанс вызывает видео факта, который известен уже семь лет», – говорит Галас в беседе с УНН. По его словам, венгерские паспорта успели получить уже около 100 тыс. жителей Закарпатской области.

И тут вовсе не грех напомнить, что в украинских СМИ не раз писали и о том, что немалое число депутатов Верховной Рады являются носителями паспортов иных государств, в том числе и венгерского. Кроме того, во время обыска у задержанного экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова нашли венгерский паспорт, полученный им в 2014 году. По данным СМИ, Насиров неоднократно пересекал границу Украины как гражданин иностранного государства. Так что раздача венгерских паспортов украинцам – дело не сегодняшнего дня. Другое дело, что только сейчас эту проблему подняли на столь публичный и высокий уровень.

«Йоббик» и венгерский национализм

Каковы главные причины этой проблемы? Их несколько. Во-первых, имеет место большая разница в уровне жизни, зарплат и пенсий между Украиной и Венгрией. К примеру, средняя пенсия в Венгрии составляет порядка 375 евро, что существенно выше, чем в Украине. В итоге, украинские старики не отказываются от венгерских паспортов, дающих им право на получение более высокой пенсии. Кроме того, с венгерским паспортом проще найти работу не только в этой стране, но и в других государствах ЕС: а это – зарплаты от 600 до 1200 евро. В Украине зарплаты намного ниже и потому жители этой страны всеми правдами и неправдами, легально и нелегально трудятся в Польше, Финляндии, Италии, Чехии и других европейских странах.

Во-вторых, мы имеем дело с совершенно очевидной попыткой Венгрии создать почву для реализации территориальных претензий к Украине. В Будапеште видимо считают, что Украина является государством, не способным защищать собственные границы. Венгерскую сторону на эту мысль могла навести аннексия Россией украинского Крыма .

Отсюда и пошло-поехало: должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и массовая раздача венгерских паспортов украинцам. Но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. И Венгрия, похоже, всего лишь дожидается момента для того, чтобы начать «защищать своих граждан в Украине». Венгерская националистическая партия «Йоббик» уже проводит акции протеста «Самоопределение для Закарпатья».

Стоит отметить, что эта праворадикальная партия на состоявшихся в апреле этого года выборах достигла очередного исторического максимума и имеет все шансы стать главной оппозиционной силой в Венгрии. С почти 20% поддержки она получила 25 мандатов в парламенте и стала второй крупнейшей партией в стране. «Йоббик» является твердым сторонником всестороннего углубления и расширения отношений между Венгрией и Россией, которая аннексировала Крым и поддерживает сепаратистов в Донбассе.

Члены «Йоббика» — в частности, европарламентарий Бела Ковач и член комитета иностранных дел венгерского парламента Мартон Дьёндьёши — в 2014-2016 гг. ездили в Крым и Донецк, высказывались за признание аннексии Россией Крыма и против санкций. Кроме того, австрийское издание Die Presse в декабре прошлого года спросило у лидера партии Габора Вону о том, почему «Йоббик» поддержал аннексию Крыма? На что политик цинично ответил: «В истории с российско-украинскими конфликтом венгров больше всего волновала судьба венгерского меньшинства в Закарпатье. Поскольку украинские власти приняли дискриминирующие этих людей законы, нам казалось, что Россия послужит определенным противовесом». Такая вот открытая поддержка аннексии Крыма Россией. И этот ответ помогает понять причину нынешних действий Венгрии в отношении Украины.

Но государство на то и зовется государством, чтобы пресекать враждебные действия по отношению к себе. Вот и сейчас руководство Украины просто обязано максимально жестко, вплоть до введения войск в Закарпатье, пресекать планы венгерской стороны. В свое время именно неготовность или нежелание официального Киева видеть процесс раздачи российских паспортов в Крыму, вбухивания российских средств в Крым, а также информационной подготовки к аннексии полуострова, предопределили его судьбу. Хочется верить, что такая ситуация не повторится и Украина сумеет максимально жестко показать венгерской стороне всю иллюзорность ее надежд на повторение крымского сценария в Закарпатье. Это, конечно, нужно было делать еще вчера. Но это еще можно сделать сегодня.

Акпер Гасанов, Украина

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