«Мы видим, что президент России Владимир Путин за день до разговора Алиева и Пашиняна встречался с президентом Азербайджана в Баку, а еще раньше, 8 сентября, прошла встреча с премьером Армении в Сочи. Путин всегда активно содействовал мирному решению карабахской проблемы. И продвижение в вопросе карабахского урегулирования действительно было достигнуто в последние годы, при предыдущем главе Армении Серже Саргсяне».

Об этом заявил лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

По его словам, приход армянского премьера Пашиняна поставил под удар достигнутые договоренности между Баку, Ереваном и Москвой по нагорно-карабахскому конфликту.

«Сейчас происходят попытки восстановить те договоренности, при которых пять оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха были бы возвращены Азербайджану. Как мы помним, в начале своего премьерства Пашинян ничего об этих договоренностях и слышать не хотел, но ситуация заставляет его считаться с теми реалиями, которые есть. По мере того, как растет ось Москва-Баку (а растет она на глазах, усиливается, укрепляется), Ереван начинает понимать, что упускает инициативу, теряет в значительной степени доверие Москвы. Пашинян, мне кажется, старается наверстать упущенное в том числе и тем, что осторожно, может быть пока еще, не в должной мере, начинает как-то устанавливать отношения с Ильхамом Алиевым. Ереван понимает, что еще недавно Армения была главным союзником России, сейчас эта функция явно сместилась в сторону Баку», — полагает аналитик.

По его мнению, разговор Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ является признаком того, что при всем радикализме и популизме премьер Армении понимает, что взаимодействовать с главой Азербайджана необходимо.

«Россия к тому, что такая беседа случилась, безусловно, приложила руку, и это была рука мира. Полагаю, разговор лидеров Азербайджана и Армении и есть тот первый результат огромной работы, которую проводят и Москва, и Баку.

Видимо, Пашинян решил поменять свою тактику. Он понял, что его требование — привлечь Нагорный Карабах в качестве стороны переговорного процесса, — совершенно нереалистично. Эту позицию не поддержит никто – ни Россия, ни Запад. Поэтому в данном случае речь идет о коррекции позиции Пашиняна. И это очень хорошо, так как тем самым новый премьер Армении демонстрирует признаки рационального подхода к проблеме. Это значит, что он считается с раскладом сил, и с фактами.

Я на ситуацию смотрю с осторожным оптимизмом. Если Ереван в лице Пашиняна вернется к конструктивной модели взаимодействия по деэскалации ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта и признает проект, который выработали на предыдущем этапе о возвращении пяти районов, то ситуация по урегулированию может начать неплохо развиваться. По сравнению с тем, что мы слышали от Пашиняна ранее, его совершенно популистские и нерациональные заявления, эта встреча – настоящий прорыв. Она вселяет осторожную уверенность, что риск обострения военного конфликта существенно снизится», — заявил Дугин в интервью сайту «Москва-Баку».

Minval.az