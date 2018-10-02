Россия должна укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и снизить масштаб дипломатического сотрудничества с западными странами, и в первую очередь с США. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Укрепление постсоветского пространства должно проходить по двум направлениям. Первое — ОДКБ. Нужно расширять ОДКБ. У нас есть страны СНГ, которые не являются членами ОДКБ», — заявил Коротченко.

«В ОДКБ нужно принимать Узбекистан, Азербайджан, что, кстати говоря, позволит минимизировать риски военного столкновения с Арменией. И работать с ними. Мы сегодня видим, что и Пашинян, и Алиев разговаривали на саммите СНГ, договорились по крайней мере о том, что будет горячая линия для предотвращения любой опасности военных прецедентов», — указал эксперт.

Помимо этого, серьёзный прорыв в этом направлении может произойти и в Молдавии, считает он. Хороший знак в этой связи подал, например, председатель парламента Молдавии Андриан Канду, который 28 сентября заявил о том, что Молдавия может отказаться от должности президента в связи с тем, что институт президентства был дискредитирован Игорем Додоном.

«С Молдавией пока проблемы, хотя я думаю, что после парламентских выборов там может конфигурация очень измениться. Сегодня Додон — человек без власти. Если парламент станет пророссийским, нацеленным на интеграцию с Россией, всё будет по-другому», — отметил Коротченко.

Наконец, помимо усиления работы в направлении ОДКБ, Россия «должна сделать всё, чтобы выдавить американское влияние на постсоветском пространстве».

«Политически надо ставить вопрос о том, что американское посольство численностью в несколько тысяч человек на постсоветском пространстве — это нонсенс. Каналы дипломатические работы с нашими партнёрами нужно сокращать: ЦРУ, АНБ, военная разведка — они нам не нужны», — указал он.

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