Рабство и принудительный труд существовали с доисторических времен в различных цивилизациях и, к сожалению, это позорное для человечества проблема в той или иной форме продолжает существовать и сегодня.

На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. История знает две основные разновидности рабовладельческого строя: восточные, или раннерабовладельческие общества – к ним можно отнести рабовладельческие государства в Египте, Вавилоне, Персии, Индии, Китае. Ко второй принадлежат античные, или позднерабовладельческие общества, которые существовали в большинстве греческих городов-государств, из которых наиболее развитыми были Афины, ряде так называемых эллинистических государств, а также в Риме. Для наглядности отметим наиболее характерные черты восточного и западного рабовладельческих обществ на примере Китая и древней Греции.

Так, в Китае существовали две основные категории рабов: рабы частные и рабы государственные. Основным источником рабства было порабощение военнопленных. Войны с кочевыми и полукочевыми племенами и непрерывные войны между царствами давали большой приток рабов. Важным источником государственного рабства было осуждение за преступления. Нарушение древних традиций и законов каралось обращением в государственных рабов и преступника, и членов его семьи. В рабство стали обращать неимущих бедняков, бездомных и бродяг. Осуждение в рабство за нарушение законов на всем протяжении древней истории Китая являлось одним из основных источников государственного рабства. Подобно другим рабам, заклейменные, с бритыми головами, закованные в железные ошейники, они были одеты в красные рубища — символ позорного наказания. С разложением общины и разорением общинников развивалось долговое рабство, которое становится одним из основных источников частного рабовладения. Акт продажи свободного в рабство, как и вообще акт покупки раба, оформлялся составлением покупного контракта, который хранился у рабовладельца. Освобождение раба могло быть осуществлено только путем уничтожения этого контракта.

Античный рабовладельческий способ производства обеспечивал экономическое развитие античной цивилизации. Источниками рабства был естественный прирост, война, морской разбой, похищение детей, работорговля, продажа детей, обращение в рабство несостоятельных должников и т.д. Раб считался собственностью, вещью господина; личность его не играла никакой роли ни в государстве, ни в обществе, ни в семье.

Рабство, практически повсеместно в Европе замененное крепостничеством, было восстановлено в Новом Свете (Америка) в 16 в. после начала эпохи великих географических открытий. В ходе освоения белыми европейцами Африки появилась возможность путем захвата и обращения в рабство коренного населения получить неограниченное количество работников. Началась массовая трансатлантическая работорговля, которая процветала вплоть до 19 века. В тот период основным перевозчиком рабов была Британская Империя. В самой Англии еще в 1102 г. были запрещены работорговля, рабы и крепостное право. В 1701 г. Высший суд Англии освободил всех рабов, которые прибывали в страну. Под давлением аболиционистов (противников рабства) в 1807 г. Британский Парламент принял Акт о запрете торговли рабами (Abolition of the Slave Trade Act), ставивший вне закона работорговлю в колониях; рабство в колониях было окончательно отменено в 1833-34 гг.

В США возраставшее напряжение между свободными от рабства Северными и рабовладельческими Южными штатами привело к гражданской войне, в ходе которой были освобождены миллионы рабов и погибло около 600 тысяч военных и мирных граждан. Но этому событию предшествовало целый ряд морально обусловленных процессов, отвергавших рабство:

— Бывшая английская колония Род-Айленд — 1652 г. первой в Северной Америке запретила рабство. — Штат Пенсильвания — 1780 г. Закон против рабства освободил детей-рабов и стал примером для других северных штатов. — Штат Массачусетс — 1783 г. — Штат Нью-Йорк — 1799 г. Дети-рабы и все обычные рабы были окончательно освобождены в течение почти 30 лет. Последний раб освобожден в 1827 г. — Штат Нью-Джерси —1804 г. Закон запрещал рабство и освобождал детей-рабов. 2 марта 1807 г. президент США Томас Джефферсон подписал закон, направленный против рабства. Он запрещал ввоз рабов и вступил в силу 1 января 1808 г. — Штат Пенсильвания — 1847 г. — В Техасе рабство сохранялось до 1865 г. — Южные штаты США — 1865 г.

В 1865 г. была принята 13-я поправка к Конституции США, запрещавшая рабство на всей территории страны.

Аляска — 1870 г., — Пуэрто-Рико — 1873 г.

Рабовладение в Исламе

Что касается рабовладения в Исламе, то оно уходит своими корнями еще в доисламскую эпоху (Джахилийя). Подавляющее большинство рабов в Аравии привозились извне и продавались главным образом в Мекке – центре караванной торговли. Набеги одних племен на другие не могли служить достаточным источником воспроизводства рабов, т.к. захваченных в плен соплеменников племя должно было выкупать или обменять на имевшихся у них пленников. Набеги на соседние византийские и иранские провинции не всегда были успешны. В Аравии имелись также т.н. «аджемские» рабы, захваченные в Ираке. Большинство же рабов были выходцами из Африки и именовались «Ахабиш» (т.е. эфиопцы). Невольничьи караваны из Африки проходили через Аравию, часть из них здесь оседала — их либо захватывали, либо покупали.

Существовало два вида рабов: приобретенный раб и раб, который родился в доме хозяина. Рабы использовались в качестве слуг у богатых мекканцев, погонщиков скота, проводников караванов и пр. То есть первоначальной функцией рабов в Исламском обществе было обслуживание, а не производство. Положение женщин-рабынь было более неопределенным, они выполяли работы по хозяйству, в число которых входило также удовлетворение сексуальных потребностей хозяев. Это было законным и наиболее распространенным поводом для их приобретения.

Распространение Ислама не ликвидировало рабство как институт, при этом Коран и Сунна рассматривали его в качестве исключительного состояния, которое могло быть изменено при определенных обстоятельствах. В Коране рабы назывались ’абд или ама (рабыня), а также абд мамлюк (раб-военнопленный). В отличие от раба по рождению (кинн), раб-военнопленный мог быть выкуплен. В Коране также говорилось и о том, что раб-мусульманин лучше свободного многобожника, лучше жениться на рабыне-мусульманке, чем на свободной многобожнице. По сравнению со свободными мусульманами мусульмане-рабы вдвое хуже и настолько же меньше отвечают за свои поступки. С другой стороны, Ислам, допускавший существование рабства, считал освобождение раба одним из богоугодных дел, способом искупления грехов. Освобождение свободными людьми своих детей, рожденных от рабынь, было основным способом освобождения рабов. Частично этот процесс происходил за счет актов милосердия: освобождение рабов считалось проявлением благочестия.

Попытаемся разобраться с этим феноменом. По исламскому законодательству, все мусульмане изначально свободны (аль-асль хува аль-хуррия). Невозможно обратить мусульманина в рабство в мусульманских владениях, в том числе и за долги. Правоведы всех исламских школ, в том числе и ханафитской, признавали недопустимость обращения мусульман в рабство. При этом, принятие Ислама не делало раба автоматически свободным.

Согласно Шариату, дети рабов или военнопленные могли стать рабами, но только если они не были мусульманами.

В этот период рабы начали выполнять различные социальные и экономические функции – если в самом начале мусульманской истории рабов использовали в качестве трудовой силы, то позже они приобретают политическое и экономическое влияние, а порой и власть. После известного «Восстание зинджей» в 9 веке на юге Ирака, мусульманские правители осознали, что большие скопления рабов – не подходящая организация труда; их лучше всего использовать небольшими группами. В средние века в Исламский мир не требовалось ввозить большое количество рабов; основной рабочей силой в этот период были свободные работники, чей труд оплачивался.

Известные западные востоковеды, изучавшие феномен рабовладения в Исламских обществах, выделяли некоторые его особенности. Так, по мнению известного британского арабиста У.Монтгомери Уотта, распространение Ислама снижало количество войн и набегов, что ограничивало источники порабощения свободных людей. Проф. Патрик Мэннинг из Питтсбургского Университета считал, что поскольку мусульманское законодательство выступало против злоупотребления рабами, это значительно ограничивало возможности их порабощения на Аравийском полуострове и в меньшей степени – в Омейядском халифате. По мнению британского востоковеда Бернарда Льюиса, исламские запреты против порабощения мусульман привели к массовому ввозу рабов извне, но в то же время естественный рост популяции рабов был недостаточен, чтобы поддерживать их число. Другими факторами, способствовавшим уменьшению количества рабов, были: кастрация, хотя согласно Корану и исламской традиции, правомерность выхолащивания была спорной.

Освобождение военных рабов: те, которые поднялись по служебной лестнице, как правило, освобождались на каком-то этапе их карьеры;

Ограничения на продолжение рода: среди рабов-слуг случайные связи не были разрешены и браки не поощрялись; Высокая смертность, которая наблюдалась среди всех категорий рабов.

Вопрос о рабстве в исламском мире и в наше время вызывает многочисленные споры. Так, одна из наиболее распространенных дискуссий: Можно ли утверждать, что в Исламе нет места рабовладению, если в Коране есть аяты о рабах и наложницах, и еще больше об этом сказано в Хадисах?

Тезис ответа примерно таков: То, что говорится в Коране и Хадисах о рабах и рабынях – все это не есть установление рабовладения, а является его регулированием. Ислам возник в обществе, в котором уже существовало рабство, как одна из основ его экономики. Ислам не отменил его, а ввел ряд норм, регулировавшие это явление, поскольку считал рабовладение как нечто, что должно обязательно существовать. Но если оно существует, то Ислам говорит: вот вам нормы, которые регулируют это явление и делают его более человечным.

Кроме того Ислам запретил обращать в рабство свободных людей (в невоенное время), запретил продавать себя в рабство, запретил проституцию рабынь в пользу своих хозяев (явление, широко распространенное в доисламские времена), обязал хозяев хорошо обращаться с рабами и сделал освобождение раба религиозно поощряемым, а в некоторых случаях – обязательным как искупление ряда преступлений и грехов. Также Ислам сделал брак рабов и рабынь законным, разрешил свободным жениться на рабынях и ввел нормы, защищавшие жизнь, здоровье и честь рабов.

Несколько слов о географии исламской работорговли. На начальном этапе одним из поставщиков рабов была Соломонова династия Эфиопии и мусульманские эфиопские султаны, которые экспортировали нильских рабов из западных приграничных провинций или из вновь завоеванных или отвоеванных мусульманских провинций. На рубеже 16-18 вв. более миллиона белых европейских христиан были превращены в рабство на берберийском побережье Северной Африки. Основанная арабами-мусульманами работорговля процветала также на побережье Индийского океана, наиболее известным является архипелаг Занзибар. Юго-Восточная Африка и Индийский океан до 19 века оставались важным регионом для восточной работорговли.

В период существования Османского государства рабовладение считалось законным и являлось важной частью экономики и общества. Так, в Стамбуле, в начале 17 в. примерно пятая часть населения состояла из рабов. Сексуальное рабство было важным элементом в Османском государстве. Представители османских рабов («кул»), могли достичь высокого статуса, особенно в политической сфере. Большинство должностных лиц с 14 по 19 в. были завезены как рабы, воспитаны как свободные граждане и добились успеха как политики. Воспитывая и специально обучая рабов в качестве должностных лиц в дворцовых школах — Эндерун, османы стремились подготовить администраторов с хорошим знанием государственного устройства и фанатичной преданностью. Многие чиновники владели рабами, однако самое большое их количество принадлежало султану. Кроме того, Османы практиковали т.н. девширме, т.е. «налог детьми» для немусульманского населения, когда христианские мальчики с Балкан и Анатолии, изъятые из своих семей, воспитывались как мусульмане и зачислялись в специальный отряд османской армии – янычары.

В 18 веке рабство начало осуждаться деятелями движения Европейского Просвещения. К началу XIX века большинство обществ и правительств европейских стран признали необходимость отмены рабовладения. К концу 19- началу 20 веков рабство постепенно становилось незаконным и запрещалось повсеместно не только в разных частях мира, но благодаря давлению Запада и в мусульманском ареале. Кроме того, в исламском мире действовали и исламские аболиционисты. Институт рабства в исламском мире, также, стал разрушаться из-за влияния экономических процессов.

В течение 20 в. мировое демократическое сообщество предпринимало шаги для окончательной ликвидации такого постыдного явления, как рабовладение и его некоторых специфических форм — в 1926 г. Лига наций приняла Конвенцию о запрете рабовладения; в 1930 г. была принята Конвенция о принудительном труде. В 1948 г. во Всеобщей декларации прав человека (пункт 4) рабство было официально запрещено во всех государствах мира. В 1949 г. ГА ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, 1957 г. – Конвенцию об упразднении принудительного труда и т.д.

Хотя в настоящее время рабовладение официально запрещено во всех государствах мира, однако различные структуры ООН по правам человека документально подтверждают, что при сохранении традиционными форм рабства, сейчас существуют более современные формы принудительного труда. По мнению экспертов, подпольная работорговля является третьим по уровню прибыльности криминальным бизнесом в мире, уступая лишь торговле оружием и наркотикам. По данным Международной организации труда (МОТ) в мире насчитывается более 23 млн. жертв принудительного труда — из них 55% составляют женщины и девочки; 45% – мужчины и мальчики. 26% составляют лица моложе 18 лет. 90% принуждаются к труду в частном секторе — из них 22% – в секс-индустрии (принудительная проституция и порнография), 68% – в сельском хозяйстве, строительстве, домашнем хозяйстве, в производственном секторе.

Что касается непосредственно отмены рабовладения в мусульманском ареале, то ниже представлена ее хронологическая последовательность:

Османская империя — 1882 г.

Марокко — 1922 г. Афганистан — 1923 г. Ирак — 1924 г. Иран — 1928 г. Катар — 1952 г. Саудовская Аравия — 1962 г. Йемен — 1962 г. Объединённые Арабские Эмираты — 1963 г. Оман — 1970 г. Мавритания — рабство отменено 1981 г., рабовладение запрещено – 2007 г.

Хотя под давлением Запада в 20 в. рабовладение стало незаконным во всем мире, тем не менее отчеты международных организаций, в том числе правозащитных, свидетельствуют о том, что мусульманском ареале продолжают существовать различные формы эксплуатации людей (например, в таких странах, как Мавритания, Судан, Сомали и т.д.).

Принудительный труд имеет место и в современных пост-коммунистических тоталитарных государствах. СМИ полны сообщений о принудительных работах на хлопковых полях пост-советских республик. И сегодня во всех этих упомянутых странах продолжается борьба демократического сообщества с рабством и различными формами принудительного труда. Правозащитные организации всего рассматривают данное социальное явление в более широком контексте: как тотальное ограничение прав человека, его свободы и личной неприкосновенности.

Итак, как это не парадоксально, сегодня в 21 веке борьбе с рабством и принудительным трудом продолжается.

Аида Багирова,

Доцент Бакинского Государственного Университета

Minval.az