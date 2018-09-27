Не утихает скандал вокруг итальянской компанией Paghera, получившей от российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова 12 миллионов евро на озеленение и ландшафтный дизайн его виллы в поселке Бильгя. Этот скандал начался после того, как представляющий интересы Фархада Ахмедова заказчик прекратил сотрудничество с итальянцами, обвинив их в том, что работы на вилле миллиардера выполнены некачественно и в неполном объеме. Компания Paghera, в свою очередь, требует от миллиардера выплатить им оставшиеся по контракту 3 миллиона евро и еще 2 миллиона евро в качестве компенсации.

Как уже сообщалось ранее, законный представитель бизнесмена директор компании Baku Caspian Real Estate Limited Наиль Шахвердиев, который в качестве заказчика подписал с итальянцами контракт на 12 миллионов евро, подробно ответил на претензии главы итальянской компании Массимо Альберти и представляющего его интересы адвоката Камандара Насибова, которые они озвучили в местных СМИ. На этот раз Наиль Шахвердиев вновь обратился в нашу редакцию и сказал, что хочет ответить на заявления Каманадара Насибова, которые были озвучены в СМИ. «Я как законный представитель Фархада Ахмедова не могу остаться равнодушным к, мягко сказать, неоднозначным заявлениям адвоката Камандара Насибова и хочу выразить свое отношение к этому заявлению», — сказал Наиль Шахвердиев.

Одной из причин недовольства законного представителя Фархада Ахмедова стало то, что Камандар Насибов тогда заявил, что претензии заказчика к тому, что все осуществленные иностранными специалистами посадки погибли, несправедливы, поскольку итальянцев почти год, как убрали с приусадебного участка Ахмедова, и следовательно они не могут нести ответственности за все произошедшее после них. — Адвокат Камандар Насибов тогда заявил, что деревья, декоративные кустарники и другие завезенные из-за рубежа растения требуют сугубо профессионального ухода. Также адвокат сказал, что за гибель деревьев и кустарников в ответе те люди, которые выдают себя за садовников, на самом деле являются простыми рабочими, не обладающими какими-либо профессиональными навыками по уходу за редкими деревьями и растениями. К.Насибов также заявил, что в этом споре его удивил один момент: Ф.Ахмедов называет все стройматериалы и изделия из Азербайджана низкопробными подделками. — Данное высказывание Камандара Насибова не соответствует действительности. То, что итальянцы и субподрядчики, которых они наняли, производили работы на участке Бильгя, доказывается имеющейся перепиской между сторонами. Эта очередная ложь обусловлена тем, что итальянская сторона наряду с нежеланием возвращать выплаченные им средства за невыполненную работу и непоставленные материалы, пытается избежать гарантийных обязательств по договору.

Фархад Ахмедов никогда не говорил, что товары и материалы отечественного производства низкокачественные. Я думаю, что в этом вопросе уже была внесена ясность для читателей в тексте моего интервью (https://minval.az/news/123824886). — Еще одной причиной вашего протеста стало то, что представитель противоположной стороны сказал, что Фархад Ахмедов выразил свое недовольство тем, что в ходе работ на его даче использовались материалы местного производства, и напомнил, что и сам Фархад Ахмедов является местным производителем. У Фархада Ахмедова есть завод по производству гранатового сока и возникает риторический вопрос: значит и продукция этого завода низкого качества, так как произведена в Азербайджане? Что же произошло на самом деле и как Вы относитесь к тому, что любовь к родине и патриотизм господина Ахмедова взяты под сомнение таким вопросом? — Любовь к родине Фархад Ахмедов неоднократно доказывал не на словах. Он проявлял ее активными политическими действиями во благо Азербайджана в период, когда он был сенатором Совета Федерации РФ. А также своей благотворительной, меценатской деятельностью в течение более двадцати лет, направленной на развитие искусства, культуры, образования и спорта нашей родины. Им построены школы, стадионы, парки, другие социальные объекты. Какое право имеет Камандар Насибов судить о любви к Азербайджану человека, который столько сделал для нашей страны? Ежегодно на благотворительность в Азербайджане Ахмедов тратит миллионы долларов, хотя сам этого и не афиширует. На его средства открываются спортивные секции, проводится множество конкурсов для выявления талантов среди молодежи Азербайджана. По его инициативе учреждён и ежегодно проводится в стране «Праздник граната». Им созданы многие сотни рабочих мест. Можно долго приводить примеры из его благотворительной деятельности, которые демонстрируют истинное отношение предпринимателя своей родине – Азербайджану.

— Еще раз о том, что бюджет работ был раздут. Представитель компании Paghera утверждает, что бюджет был раздут из-за того, что заказчик для этих работ упорно требовал завезти из-за рубежа все материалы. Например, по мнению адвоката, металлические конструкции для навесов или же беседки для виллы можно было заказать в Сумгаитском парке высоких технологий. Или же он утверждает, что Массимо Альберти неоднократно предлагал Фархаду Ахмедову заказать некоторые местные материалы, однако он не соглашался. Как Фарахад Ахмедов отнесся к этим утверждениям? — «Раздутый бюджет», как выражается Камандар Насибов, предложили нам представители итальянской стороны. Нам были предложены материалы импортного производства. О беседках, кабеле и прочей продукции местного производства речи не велось. Представители компании Paghera убедили нас в необходимости предложенных материалов. Как вы понимаете, Фархад Ахмедов — крупный бизнесмен. Проводить маркетинг рынка по определению строительных материалов для загородного дома — это не его уровень. Это прямые обязанности подрядчиков. И в данном случае подрядчики предложили бюджет, который был нами одобрен. В бюджете чётко была оговорена стоимость, наименование, количество и прочие характеристики материалов и работ.

Но, как мы говорили ранее, компания Paghera не выполнила свои договорные обязательства ни по поставкам материалов, ни по выполняемым работам. Хочу отметить один показательный момент. Камандар Насибов утверждает, что камни для искусственного водопада якобы заказывались за границей. В некоторых случаях они даже не покупались вообще. Например, для искусственного водопада были использованы камни, которые были на территории участка! Таким образом, мы заплатили немалую сумму за наши же собственные камни! Ещё раз хочу отметить, что есть договорные обязательства, по которым подрядчик должен был импортировать все товары и материалы, в том числе кабель зарубежного производства. Он получил от нас средства на покупку именно импортных материалов. А теперь, когда он не выполнил свои договорные обязательства, пытается исказить реальность провокационными, не соответствующими действительности заявлениями. — Но глава компании Paghera и его адвокат говорят, что если речь идет о присвоении денег, то Фархад Ахмедов должен в первую очередь проверить деятельность своих работников. По той причине, что эти люди с самого начала пытались притеснив итальянцев, выдворить их из Азербайджана, в результате чего все работы на вилле перешли бы в их руки. Что Вы можете сказать по этому поводу? О каких людях бизнесмена могла идти речь?

— Утверждение, что сотрудники нашей компании в своих корыстных целях якобы оказывали давление на представителей итальянской стороны, чтобы они «сбежали» из Азербайджана, также является неправдой. Впрочем, как и все другие громкие заявления. Во-первых, несмотря на то, что по договору работы должны были выполнять зарубежные специалисты, на самом деле, как мы заявляли ранее, работы производились субподрядчиками – азербайджанскими компаниями. В этом случае кого пытались выдворить из Азербайджана наши сотрудники – жителей страны? Во-вторых, это высказывание не содержит даже элементарной логике. Как наши сотрудники в своих «корыстных» целях могли желать, чтоб «итальянцы сбежали», когда с нашей стороны было оплачено 90% от суммы контракта, а работы были выполнено всего лишь на 65%.? Получается, что «сбежать» из Азербайджана было выгодно только представителям итальянской компании, что они и сделали. Впрочем, в этот вопрос, думаю, внесло ясность обращение в Вашу редакцию специалиста-строителя Бахлула Байрамова, которое было также опубликовано 22.09.2018г. на Вашем портале. https://minval.az/news/123825581

Источник: haqqin.az

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