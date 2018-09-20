Скандал между итальянской компанией Paghera, получившей от российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова 12 миллионов евро на озеленение и ландшафтный дизайн его виллы в поселке Бильгя, и законными представителями миллиардера не стихает. После того, как миллиардер выплатил итальянской компании около 9 миллионов евро, выяснилось, что часть работ выполнена некачественно, или же выполнены наполовину. В результате чего бизнесмен прекратил сотрудничество с итальянцами. Представитель Фархада Ахмедова, директор компании Baku Caspian Real Estate Limited Наиль Шахвердиев, который в качестве заказчика подписал контракт с итальянцами, обратился с жалобой на них в правоохранительные органы Азербайджана. В своем комментарии по этому поводу исполнительный директор компании Paghera Массимо Альберти отверг все претензии заказчика. А адвокат М.Альберти Кямандар Насибов выдвинул встречные иски в отношении миллиардера Фархада Ахмедова. В связи с этим Наиль Шахвердиев дал интервью, в котором выразил отношение к словам директора итальянской компании и его адвоката.

— Массимо Альберти отверг все Ваши обвинения в мошенничестве и присвоении денег, которые Вы выдвинули в отношении него и владельца компании Paghera Джанфранко Пагера. Он сказал, что их компания работала в 55 странах, но никогда не попадала в такие скандалы. Адвокат Кяманадар Насибов назвал Ваше обращение в правоохранительные органы попыткой запугивания итальянских бизнесменов. Что вы можете сказать по этому поводу? — Предъявление претензии стороне договора и предупреждение ее о возможной уголовной ответственности за имевшие место неправомерные действия, основанные на веских доказательствах, никоим образом не может быть расценено как «попытка запугивания иностранного бизнесмена». Разделяя мнение Камандара Насибова о том, что определение юридической оценки является работой правоохранительных органов, в то же время хотелось бы отметить право обращения потерпевшего о противоправных действиях в правоохранительные органы с предварительным уведомлением стороны о своих намерениях. — А адвокат утверждает, что Baku Caspian Real Estate Limited (акции принадлежат Фархаду Ахмедову –ред.) четыре раза направляла претензии исполнителям заказа. При этом, каждый раз им угрожали уголовным делом и арестом вплоть до 15 лет. Также он утверждает, что вы с ноября прошлого года не пускаете итальянцев на территорию виллы, и тем самым у них не было возможности исправить свои ошибки… — Как признаётся представитель итальянской компании Камандар Насибов, ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» с середины прошлого года, конкретно с июня 2017 г., неоднократно отправляла письма претензионного характера компании Paghera, но, несмотря на претензии, она не улучшала качество исполняемых работ и поставляемой продукции, не устранила выдвинутые в претензиях отклонения от условий договора. Действительно нами многократно предъявлялись претензии и предупреждения об отстранении от выполняемых работ, одностороннем отказе от принятия исполнения обязательств по договору, срок которого истек, в случае неустранения недостатков. Но, как признаются представители компании Paghera, недостатки не устранялись и в итоге, после подписания актов о приеме-передачи товаров и выполненных на тот момент работ, нам ничего не оставалось, как отстранить подрядчиков от исполнения договора, заранее уведомив их соответствующим письмом-уведомлением об одностороннем отказе от принятия невыполненных обязательств по истекшему договору. Отправление претензий и изложение в них гражданской ответственности за сложившуюся ситуацию по договорам такого типа применяются в мировой практике, также предусмотрены в гражданском законодательстве. Возвращаясь к предупреждению об уголовной ответственности в содержании последних претензий, начиная с 12.04.2018г., отмечу, что оно было связано с тем, что к нам обратилось руководство компании «Аснаф» с предъявлением достоверных доказательств об оплате крупной суммы компании Paghera за деревья, растения и озеленения, которые были импортированы из разных стран на имя компании «Аснаф», задекларированы и проведены таможенные процедуры в отношении товара, доставленного на более чем ста грузовиках. Далее Массимо Альберти и Джанфранко Пагера, с участием их представителя в Азербайджане Сахиба Худавердиева, ссылаясь на неоплату с нашей стороны, просили этот же товар доставить на наш объект в Бильгя под исполнение своих договорных обязательств, основываясь на том, что оплата с нашей стороны будет осуществлена по завершению полной поставки и выполнения работ по договору. Но факт заключался в том, что на тот момент с нашей стороны, начиная с момента заключения договора в течение пяти месяцев, было оплачено 90% всей суммы договора, а обязательство по договору со стороны подрядчика должны были быть исполнены в течение девяти месяцев с момента его подписания. По поводу не допуска представителя компании Paghera на объект: очень много пустых и не подтвержденных слов итальянцев пишется в СМИ. Со всей ответственностью заявляю о том, что такого отношения к представителям подрядчика, даже привлеченным ими без нашего согласия в качестве субподрядчиков, не было. После подписания заключительных Актов, на основании которых компания Paghera признала свою задолженность перед нами в размере 1,476 млн евро, нами была предъявлена претензия о возврате денежных средств. Сразу последовал ответ итальянцев с угрозой обращения в судебные органы Англии и Азербайджана, также во все СМИ и медиа-агентства, включая все компетентные офисы в Италии, Европе и Азербайджане. И так как читатели стали свидетелями таких действий наших контрагентов по договору, которые без обращения в судебные органы, сразу приступили к методу давления на нас через СМИ, стали распространять неправдивые информации.

— Однако юридический представитель компании Paghera заявляет, что между сторонами не было никаких разногласий по основному соглашению (6 миллионов –ред.). И все споры начались при исполнении «Согласованного бюджета», который подразумевает проведение дополнительных работ еще на 6 миллионов евро. — Слова Камандара Насибова об отсутствии претензий по основному договору не соответствуют действительности. Во-первых, все работы выполнялись по одному договору, а во-вторых, если подрядчик разделяет выполняемые работы на работы по договору и согласованному бюджету, то претензии были, как на товары и работы по договору, так и — по согласованному бюджету. — Интересно, что Массимо Альберти подтверждает наличие некоторых ошибок при выполнении работ, однако утверждает, что их не пустили на объект, чтобы исправить их. Кроме того, им не выплатили оставшуюся часть суммы. Вы подтверждаете сказанное? — То, что итальянская сторона признаёт наличие недостатков это ещё раз подтверждает правоту наших высказываний и требований, предъявленных претензий. Но, если принять к сведению, что срок исполнения по договору был предусмотрен всего 9 месяцев с момента его подписания – к сентябрю 2017 г., как может идти речь об устранении недостатков, если к августу 2018-го года не была выполнена значительная часть работ и взятых обязательств подрядчиком? Но, как же тогда быть с заключительными Актами, подписанными между сторонами в конце июля – начале августа 2018 года? Напомним, что в этих Актах указаны некачественно проведенные и недоделанные работы. Под этим актом стоят подписи руководителя и представителей компании Paghera. Впрочем, по словам Камандара Насибова, его доверитель подписал этот документ, не зная о его содержании. На объекте никогда не присутствовало больше 3-х специалистов-представителей компании Paghera, вопреки требованиям договора ею были привлечены к выполнению работ местные субподрядчики без письменного согласия на это заказчика. — А как же утверждения Массимо Альберти и его адвоката про этот Акт? Итальянский бизнесмен заявляет, что подписал документ, не понимая его сути, т.к. Акт был составлен на русском языке. А адвокат заявил, что они будут добиваться дачи юридической оценки этому вопросу…. — Да, действительно заключительные Акты в отдельности касательно поставленных товаров и выполненных работ по договору и по так называемому «согласованному бюджету» были подписаны руководителем компании Paghera, а также его сотрудниками, но высказывания о том, что сотрудники компании Paghera не были в курсе того, что подписывают и то, что документ был составлен на непонятном для них языке также не является действительностью. Так как вся переписка между компанией Paghera и ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» велась на русском языке, а также при подписании заключительного Акта присутствовали русскоязычные сотрудники компании Paghera в качестве переводчика. К составленным заключительным Актам предшествовала совместная инспекция с участием представителей сторон, сопровожденная видеосъемкой, в которой подтверждается признание руководством компании в лице Массимо Альберти, специалистов Массимо Бенчи и Роберто Джанианелло, также свидетеля-переводчика, представленного как исполнительный директор компании Paghera Azerbaijan Сахиба Худавердиева, осуществляющего перевод всего процесса инспекции и составления заключительных Актов, притом не на английский, а на итальянский язык. Впрочем, это тот представитель компании Paghera, который в прессе официально обвиняет наших представителей в предложении ему крупной суммы денег за «дачу показаний против представителей своей компании». Это действие считаем прямым шантажом, клеветой в адрес представителей нашей компании, за что предусмотрена ответственность по законодательству, оно является предметом отдельного разбирательства. — Давайте вернемся к словам Альберти. Он опровергает утверждения о мошенничестве и проведении некачественных работ. Единственный недостаток связан с прогулочными дорожками… И это небольшой объем работ на сумму всего в 300-400 тысяч евро. — Высказывания Массимо Альберти об отсутствии некачественной работы опровергаются документами и фотографиями, которые были ранее предоставлены в редакцию haqqin.az, каковые являются неотъемлемыми частями заключительных Актов. Считаем, что доказывать некачественно выполненную работу не имеет смысла, так-как факт остаётся фактом, и работа, выполненная компанией Paghera, налицо. Имеется заключения полномочных государственных экспертных организаций, подтверждающие некачественное выполнение ряда работ. Если даже, как утверждает г-н Массимо Альберти, прогулочные дорожки рассыпались по вине субподрядчика, то хотим отметить, что субподрядчика назначала компания Paghera, как упомянуто мною, вопреки требованиям положений договора без предварительного согласования и письменного согласия заказчика, и вся ответственность за недоброкачественную работу, выполненную субподрядчиком несёт компания Paghera, так как ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» не было в договорных отношениях с субподрядчиком. Если г-н Массимо Альберти эти работы общей стоимостью 600 тысяч евро в сумме 5,37 млн евро, составляющие больше 11%, считает незначительной, то нам нечего говорить о его субъективном мышлении. — И наконец, о разговорах про «отечественные некачественные материалы». Представители Paghera утверждают, что они купили местный электрический кабель, который по качеству превосходит итальянский. По их словам, Фархад Ахмедов не хочет его только потому, что он произведен в Азербайджане. Более того, они cчитают оскорблением для Азербайджана то, что вы назвали эти материалы «некачественной подделкой». Так что же произошло на самом деле? — Хочу довести до сведения читателей, что Массимо Альберти утрирует, говоря о кабеле местного производства. С нашей стороны не было высказываний, что если кабель произведён в Азербайджане, то он некачественный. Как мы все сегодня наблюдаем, отечественное производство благодаря усилиям руководства страны выпускает конкурентоспособную продукцию и в качестве продукции местных производителей никто не сомневается. Успешно претворяется в экономическую жизнь нашей Родины программа под лозунгом «Made in Azerbaijan». Но делоо в том, что есть договорные обязательства, согласно которым подрядчик должен был импортировать кабель (также весь товар и материал) зарубежного производства, и он получил от нас стоимость импортируемого кабеля, цена которого в разы превышает цену отечественного. При заключении договора подрядчик утверждал, что необходим именно кабель, который обусловлен договором, но по факту он доставляет на объект кабель, который стоит дешевле во много раз. Отсюда возникает вопрос, почему? Мы думаем ответ очевиден. Если в согласованном бюджете на эту позицию материалов и работ подрядчик определил сумму более 607 тысяч евро, существенная доля в которой относится именно кабелю, и он поставил на объект кабель отечественного производителя, приобретенный по цене около 57 тысяч евро, то что можно говорить? И если изменение кабеля было согласовано с заказчиком пусть г-н Массимо Альберти предоставит письменное изменение к договору, так как по условиям договора все изменения к нему должны осуществляться в письменной форме. Как мы понимаем, высказывания Массимо Альберти — просто слова, которые не подтверждаются ничем. В принципе, как можно подтвердить то, чего нет. Считаю также необходимым отметить, что как только поставленный кабель был доставлен на объект и с нашей стороны сразу предъявлена рекламация-претензия по данному поводу. Естественно, заказчик, проверяя каждую поставку товаров и материалов на объект, сличает его соответствие условиям договора и соглашения. Вот таким образом, не только в части поставки кабеля и других товаров и материалов, обнаруженные нами отклонения от условий договора каждый раз сопровождались предъявлением рекламаций-претензий, на которые всегда получали ничем не подтвержденные, вымышленные ответы. Еще раз хочу заострить внимание читателей на «незнании русского языка» Массимо Альберти. Все наши претензии были предъявлены на русском языке и ответы за подписью Массимо Альберти всегда были на том же языке. Т.е. учитывая предусмотренную в договоре Английскую подсудность только договор был составлен на английском языке. Составление самими же итальянцами «Согласованного бюджета» на русско-итальянском языках, ответы на все наши претензии и иные обращения на русском языке, наличие русскоговорящих, притом отлично владеющих русским языком специалистов как в Итальянском офисе компании, так и в Азербайджанской дочерней компании еще раз подтверждает бессмысленную попытку сослаться на незнание языка, на котором составлены заключительные Акты. Тем более они подписаны так же со стороны русскоговорящего представителя компании Paghera С.Худавердиева. В целях хранения коммерческой (договорной) тайны и не разглашения деталей переписки не хотелось бы выносить на общественный суд читателей документы за подписями сторон договора, которые будут представлены в процессе судебного разбирательства и расследования.

— А как быть с утверждениями о том, что работа проводилась с задержками из-за того, что Фархад Ахмедов часто менял свое мнение? — Если это так, то возникает вопрос, почему подрядчик по договору брал обязательства о полном выполнении работ в течении 9 месяцев с момента подписания договора, притом, что подрядчик был прекрасно осведомлён о состоянии строительных работ и до подписания договора наглядно видел строительную площадку. Напротив, ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» неоднократно обращалось к компании Paghera, на что получало вымышленные ответы. Часть претензий, по которым мы предупреждали подрядчика о расторжении договора, заключалась именно о несвоевременном исполнении работ и отклонений от графика. — Подвергался ли Массимо Альберти давлению, чтобы подписать Акт, содержание которого он якобы не понимал? Он говорит, что его вынудили остаться в Баку на 15 дней… — Как утверждает Массимо Альберти, у компании Paghera 150-летняя история и они работали в 55 странах мира, в таком случае как можно было вынудить бизнесмена с таким большим опытом работы подписать документ, не соответствующий действительности? Если это так, то этому есть два объяснения: либо компания Paghera является дилетантом своего дела, но это опровергает сам г-н Массимо Альберти и это опровергается многолетней историей компании, либо подписанный Акт соответствовал действительной картине дела, и это единственная причина по которой сотрудники и представители компания Paghera подписали вышеуказанный Акт.

— И последний вопрос. Правда ли, что люди Фархада Ахмедова предлагали Сахибу Ахвердиеву 50 тысяч долларов, чтобы он дал показания в их пользу? — Это абсурд! ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» является в этом деле потерпевшей стороной. Как люди Фархада Ахмедова, как выражается Массимо Альберти, могут предложить ещё 50 тысяч долларов тому, по чьей вине он понёс ущерб в несколько миллионов? По сути Сахиб Худавердиев, которому якобы с нашей стороны была предложена крупная сумма денег, является участником той группы людей, по чьей вине нам был нанесён ущерб, этому просто нет логического объяснения. Также возникает вопрос: о каких показаниях в суде может идти речь, если ООО «Baku Caspian Real Estate Limited» не обратилось пока в суд? Хотим напомнить, что наши обращения были адресованы в Генеральную Прокуратуру и МВД АР. Сахиб Худавердиев не свидетель, а участник деяний. Я бы просил г-на Массимо Альберти не разбрасываться столь абсурдными высказываниями, так-как это может стать причиной новых разбирательств между сторонами. За нашими высказываниями стоят факты и неоспоримые доказательства, а высказывания апеллирующей стороны — не более чем слова. haqqin.az

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