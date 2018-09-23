Итальянская «Paghera» все же ограбила бакинскую дачу

Не утихает скандал вокруг итальянской компанией Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. (коротко – Paghera), получившей от российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова 12 миллионов евро на озеленение и ландшафтный дизайн его виллы в поселке Бильгя. Начавшие этот скандал бизнесмены-итальянцы обвинили Фархада Ахмедова в том, что он вопреки контракту отказывается выплатить им 3 миллиона евро.

Между тем сторона заказчика обвиняет итальянцев в присвоении денег, мошенничестве и причинении ущерба на сумму в 1,5 миллиона евро. Законный представитель бизнесмена директор компании Baku Caspian Real Estate Limited Наиль Шахвердиев, который в качестве заказчика подписал с итальянцами контракт на 12 миллионов евро, рассказал о том, как подрядчики нарушили условия контракта. Исполнитель работ на вилле Фархада Ахмедова Бахлул Байрамов и рассказал о новых фактах, свидетельствующих о том, каким образом компания Paghera не выполнила должным образом взятые на себя обязательства. Представляем вашему вниманию рассказ Б.Байрамова, который он сопроводил фотографиями:

— В связи с деятельностью итальянской компании Paghera на даче Фархада Ахмедова в поселке Бильгя в последние дни в прессе ведутся активные обсуждения. Зря представители Paghera продолжают свои заявления, полные клеветы и далекой от истины информации. Являясь непосредственным участником работ и будучи хорошо осведомленным о деятельности компании в течение двух лет, постараюсь на фактах доказать несправедливость слов М.Альбертини, директора Paghera.

1. Работы по озеленению и орошению

Согласно контракту, на территорию должны были доставить растения 90927 наименований и 1,6 га газона. Указанное количество растений на объект было доставлено, но что касается газона, то привезли только 30% от согласованного объема.

Через некоторое время после посадки растений некоторые деревья и кустарники высохли. О количестве погибших деревьев и кустарников вместе с представителями компании Paghera 14.08.2017г., 10.04.2018г. и 23.06.2018г. были составлены акты. На всех этих документах имеются подписи представителей компании Paghera. По указанным актам всего погибли 22087 растений.

Оросительные работы: Параллельно с посадкой растений компания производила также и оросительные работы. На данный момент в оросительной системе имеются значительные недостатки, такие как: — на выходах насосов отсутствуют автоматические фильтры; — отсутствует общий клапан давления; — на резервуаре не установлен электрический клапан; — нет декодеров; — отсутствуют регуляторы давления для капельной системы; — в техническом помещении установлен 500-литровый расширительный бак, а по стандартам должен быть 750-1000-литровый. Подлежит замене. — управление оросительной системой должно быть полностью автоматизированным. 2. Зимний сад (Патио 1 и 2) В имеющихся двух зимних садах должны были быть посажены деревья и цветы 11 видов, однако 2 вида деревьев отсутствуют. Еще 3 вида растений были посажены без согласия заказчика и отличаются от указанных в контракте. В фонтанах, построенных в этих зимних садах, фактически отсутствуют предусмотренные в контракте водоочистительные фильтры, водяные насосы не завезены, электрические работы выполнены всего на 30%. 3. Теннисный корт: — указанные в контракте спортивные оборудования для теннисного корта на территорию не доставлены; — автоматическая система фильтрации не установлена; — электрическая система отсутствует. По контракту территория теннисного корта должна была быть сдана «под ключ», а корт соответствовать стандартам ITF (Международной федерации тенниса), но работы выполнены всего на 50%, хотя оплата была сделана в размере 90%. 4. Прибрежная стеклянная балюстрада В контракте указано использование темперированного (закаленного) стекла, отвечающего европейским стандартам, но установлено выцветшее некачественное стекло. 5. Электрические кабели и щиты Стоимость кабеля и щитов компания Paghera в контракте указала в размере €607394, обосновав эту цифру тем, что все будет доставлено из Италии. Но в итоге компания привезла на территорию кабель производства Азербайджана. Качество этого кабеля не вызывает сомнений. Имеется сертификат соответствия и он отвечает стандартам. Однако имеется разница в цене: то есть за кабель компания заплатила всего €57000, вместо указанных в контракте €607394. Заказчик возражал не по поводу качества кабеля, а требовал возвращения такой огромной разницы в сумме. 6. Водопад Из предусмотренных работ выполнено всего 50%. А указанные ниже работы вообще не выполнены: — система фильтрации и установка насосов; — электрическая система; — распределительный щит. 7. Прогулочные дорожки Об абсолютной негодности к эксплуатации и некачественном исполнении этих работ имеется официальное подтверждение от Научно-исследовательского института строительных материалов. Это дорога, указанная компанией Paghera в контракте: А это – фактическое состояние дорожек. Для устранения всех этих недостатков соответственно 07.02.2018г., 15.02.2018г., 17.04.2018г. и 05.07.2018г. Paghera были направлены официальные предупредительные письма, но несмотря на это компания не предприняла никаких мер. Все указанные факты были подтверждены в подписанных актах от 30.07.2018г. и 02.08.2018г.. Рассмотрение каждого акта продолжалось несколько дней, и каждый указанный недостаток был обсужден лично с Массимо Альберти. Оба акта были приняты и подписаны представителями компании Paghera во главе с директором. Источник: haqqin.az

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