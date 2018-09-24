Турецкий атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года.

Как передает Анадолу, об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Церемония награждения победителя состоится в швейцарской Лозанне 26 октября.

Голосование в соцсетях Twitter и Facebook продлится до 5 октября.

На Чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Берлине 7-12 августа, Рамиль Гулиев побил новый рекорд, пробежав дистанцию в 200 метров за 19,76 секунды.

Ранее Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на ЧМ-2017 в Лондоне.

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