Турецкий атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года.
Как передает Анадолу, об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
Церемония награждения победителя состоится в швейцарской Лозанне 26 октября.
Голосование в соцсетях Twitter и Facebook продлится до 5 октября.
На Чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Берлине 7-12 августа, Рамиль Гулиев побил новый рекорд, пробежав дистанцию в 200 метров за 19,76 секунды.
Ранее Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на ЧМ-2017 в Лондоне.