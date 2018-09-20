Тренер чемпиона Европы, турецкого атлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева — Олег Мухин стал гражданином Турции.

Как сообщил агентству Анадолу президент Федерации легкой атлетики Турции Фатих Чинтимар, обращение о получении Мухиным гражданства Турции было рассмотрено в Министерстве внутренних дел.

Чинтимар отметил, что имеющий азербайджанское происхождение тренер долгое время работает с Гулиевым:

«Он очень успешный тренер в нашей национальной команде. Так как Рамиль Гулиев ранее получил турецкое гражданство, Мухин тоже захотел стать гражданином Турции. Получение им турецкого гражданства принесет успех спортсмену».

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