Наш собеседник – кандидат в президенты на выборах в Грузии, которые пройдут 28 октября, председатель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе

Досье: родился 1 июля 1972 года в Тбилиси. С января по май 2008 года был министром иностранных дел Грузии, в 2008-2012 годах – спикером грузинского парламента. Окончил Грузинский технический университет, является кандидатом физико-математических наук. В 1995-1996 учился в грузино-американском Институте государственного управления. В 1997 окончил Женевский институт международных отношений, в 2001 — Колледж обороны НАТО (Рим, Италия). Бакрадзе является государственным советником первого класса. В 2016 году он покинул партию «Единое национальное движение» и создал партию «Европейская Грузия».

— Господин Бакрадзе, как вы оцениваете предвыборную ситуацию в Грузии?

— Ситуация не проста. В стране и в регионе существует напряженность. За последние 6 лет социальное положение в нашей стране ухудшилось. У народа, который в 2012 году привел к власти партию «Грузинская мечта», были большие ожидания. Граждане полагали, что если к власти пришел официальный миллиардер, то в стране произойдет экономических рывок. Однако произошло все наоборот – народ еще больше обеднел. Власти не выполнили свои обещания. Уровень безработицы вырос, криминал, который был практически искоренен в период нашей власти, снова вернулся, уровень социальной защиты очень упал – за последние несколько лет пенсии даже незначительно не повышались. За 6 лет национальная валюта лари потеряла фактически 50% стоимости, это привело к повышению цен. Народ привел к власти новую политическую команду для улучшения уровня жизни, но их ожидания сбылись с точностью наоборот, что вызвало у граждан чувство безнадежности. Полагаю, что открытое к новшествам грузинское общество найдет в себе силы для изменения ситуации. Из-за перечисленных мною причин народ зол на партию «Грузинская мечта», и предстоящие выборы – это созданная законом возможность сказать «НЕТ» нынешней власти. В зависимости от того, кандидат от какой партии победит 28 октября, будет зависеть какая сила одержит победу в очередных парламентских выборах. Поэтому как граждане, так и политические партии должны оценивать эти выборы должным образом. 28 октября пройдут не простые президентские выборы – это шанс для граждан Грузии улучшить свою жизнь, референдум для определения будущего.

— Как вы считаете, какие коррективы необходимо ввести в нынешнюю социальную политику Тбилиси?

— Основная проблема – ликвидация безработицы. Для этого очень важно привлечь в страну иностранных инвесторов. Иногда говорят, что полномочия президента ограничены, он не считается важной фигурой политической витрины страны. Я категорически не согласен с этим мнением. Президент представляет страну на международной арене, у него есть возможность установить широкие связи. Президенту легко привлечь в страну инвесторов, возвращаясь после каждого визита он может привезти с собой в Грузию в самолете несколько человек. Для того, кто не хочет работать, ограниченные возможности – это предлог.

Когда мы были у власти, в страну приезжало всего 300 тыс. туристов, а сейчас эта цифра дошла до 6 миллионов. Такое число туристов привозят в страну 5-6 млрд. долларов. Этот сектор можно еще больше развить. Кроме того, необходимо построить заводы, чтобы поставлять нашу сельхозпродукцию на европейские рынки. Возможно, на сегодняшний день многие инвесторы даже не знают, что у них есть свободный выход на европейские рынки. Грузия свободно торгует и с Китаем. У нас есть продукция, но мы не можем организовать ее выход на рынки. К тому же, у нас дешевая рабочая сила. Если мы воспользуемся возможностями, которые открывает нам Европа, то Грузия займет свое место на мировом рынке не только за счет своих минеральных вод и вин, но и за счет сельхозпродукции. Наши сельчане очень бедны, так как власти не уделяют этой сфере никакого внимания. Если в каждом районе построить по 2-3 завода, за короткое время экономическое положение региона улучшиться.

— Судя по разговорам с гражданами, они недовольны нынешним положением, но и в прошлое возвращаться не хотят. То есть, хоть они и ностальгируют по всему хорошему, что было в период Саакашвили, но боятся повторения отрицательных моментов. В период Саакашвили вы были и спикером и министром иностранных дел. Затем вы покинули партию «Единое национальное движение», однако избиратели считают вас членом старой команды.

— На самом деле, наша предвыборная кампания построена на ответе на этот вопрос. Мы ни в коем случае не должны возвращаться в прошлое, даже если оно было хорошим. Надо идти вперед и думать о долгосрочной перспективе. Мы всегда говорим, что если были ошибки, надо не стесняться их признавать. Если не говорить с народом открыто, нам не будут верить. Ни одна власть не может все делать правильно, обязательно будут ошибки. Главное, чтобы развитие страны не прекращалось. Народ был доволен властью Саакашвили. Затем граждане захотели лучшего и цивильно отстранили нас от власти. А теперь они снова хотят изменений.

Грузинская демократия сейчас переживает решающую стадию. Скоро нашу демократию ждет серьезное испытание – станет ли возможной смена власти законным способом во второй раз? В первый раз совершить демократические изменения легче, чем во второй. Революция – кровавая или бескровная – не может считаться примером демократии. Надеюсь, выборы президента в Грузии в 2018 году и парламентские выборы в 2020 году станут примером на постсоветском пространстве.

— Кстати, после парламентских выборов 2016 года вы ушли из партии «Единое национальное движение» из-за разногласий в вопросе активной политической борьбы. Если вы придете к власти, то как будите строить отношения со своими бывшими однопартийцами?

— Из-за фальсификаций в 2016 году партия «Единого национального движения» смогла занять в парламенте 27 мест. Поэтому было принято решение не идти в парламент. Я выступал против этого, потому что бойкотирование результатов выборов лишало нас возможностей активной борьбы. 21 депутат вышел из партии «Единого национального движения», и мы создали новую партию. Затем остальные 6 депутатов тоже пересмотрели решение о бойкоте. Как показало время, мы приняли очень правильное решение. На сегодняшний день мы являемся парламентской фракцией, депутатский мандат дал нам возможность активной борьбы. Сейчас вы ведем борьбу за президентство, а также готовимся к парламентским выборам. У нас нормальные отношения с членами старой команды. Все мы видим Грузию частью Европы.

— Какова ваша позиция в связи с приездом Саакашвили в страну?

— Михаил Саакашвили останется в истории Грузии в качестве президента-реформатора. Жить в этой стране – его право. Если я стану президентом, то сразу закрою вымышленные уголовные дела против него.

— Кандидат из команды Саакашвили Григол Вашадзе тоже имеет высокие шансы. Как вы построили отношения с ним в предвыборном процессе?

— С господином Вашадзе мы входим в одну политическую семью. Мы подписали меморандум, что не будем нацеливаться друг на друга в предвыборном процессе. Если будет второй тур, силы будут мобилизованы для имеющего большие шансы кандидата.

— Кто ваш главный соперник?

— Поддерживаемая властями Саломе Зурабишвили. Речь идет не о том, что она сильный политик, а о созданных для нее возможностях для борьбы. Однако недавно она заявила, что войну с Россией начала Грузия, допустив большую политическую ошибку и вызвав раздражение у избирателей.

— Представляемая вами команда борется за присутствие в политическом и юридическом пространстве Запада. Если вы придете к власти, то как планируете строить отношения с Россией, у которой все еще имеются серьезные возможности влияния в регионе?

— Россия оккупировала 20% территорий Грузии. Мы будем строить отношения с ней, учитывая эту реальность. Это самый верный путь для нашей страны, независимо от того, какая команда будет у власти. Безусловно, мы не хотим военного конфликта с Россией – маленькая Грузия не сможет урегулировать отношения с Россией военным путем. Мы должны проводить мудрую политику и не позволить, чтобы Россия снова вовлекла Грузию в военный конфликт и нарушила стабильность. Наша цель – добиться территориальной целостности, построив сильную дипломатию. На примере карабахской проблемы Азербайджана мы знаем, насколько это сложно наряду с сохранением стабильности обеспечивать территориальную целостность. Поэтому обеспечение мира и территориальной целостности должно оставаться двумя важными принципами нашей дипломатической миссии. Для этого мы должны укрепить отношения с нашими иностранными партнерами, усилить работу во всех международных форматах и продолжать хладнокровную политику, не оставляя места провокациям. Только в этом случае мы сможем добиться вывода российских войск с наших территорий. Ослабление зависимости Грузии от России очень важно и для Азербайджана. Потому что помимо добрососедских отношений между нашими странами имеются сильные экономические связи. Если Грузия попадет под влияние России, судьба этих экономических проектов может оказаться под вопросом.

— На какие шаги может пойти Россия для предотвращения сближения Грузии с НАТО?

— Ясно, что для России это крайне нежелательно. Если вы помните, Россия была очень агрессивно настроена, когда в первые годы после развала Советского Союза страны Прибалтики и Украина начали политику по сближению с НАТО. Для нарушения стабильности она использовала русскоязычное население и нацменьшинства, наводила смуту. В результате – страны Прибалтики стали членами НАТО, вошли в ЕС. Грузия тоже пойдет по этому пути. Когда мы станем членами НАТО, равноправным субъектом ЕС, то Россия поймет, что уже не сможет держать под контролем и диктовать маленькому соседнему государству. Одна из главных проблем Грузии во внутренней политике – укрепление позиции Кремля. За последние годы были созданы партии, открыто служащие политике России.

— Предпринимают ли власти какие-то меры, против этих пророссийских групп?

— Наоборот, они используют их против нас.

— Недавно вы вернулись из поездки в США. Какие у вас отношение с администрацией США, точнее с президентом Трампом?

— Когда я познакомился с Трампом, то был представлен во власти, а он был предпринимателем. Но после того, как он стал президентом, мы не встречались. У нас нет близких отношений. Но с госсекретарем США, вице-президентом, конгрессменами и многими официальными лицами как деловые, так и личные отношения находятся на высоком уровне. По этой причине на сегодняшний день Запад больше всего поддерживает в Грузии партию «Европейская Грузия».

— В Армении начался новый период. Как вы видите перспективы развития отношений между вашими странами?

— Армения переживает тяжелый период. У нас с этой страной добрососедские отношения, которые должны продолжиться. Это очень важно для развития региона. Мы учитываем напряженность отношений между Азербайджаном и Арменией, однако для стабильности в регионе нам нужно иметь дружеские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

— Отношения между Азербайджаном и Грузией долгие годы развиваются по восходящей линии. Как вы видите новые перспективы в отношениях между нашими странами?

— Азербайджан и Грузия – стратегические партнеры. Наряду с добрососедскими отношениями выстроены долгосрочные экономические отношения за счет проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Карс. В этом контексте отношения всегда будут развиваться по восходящей линии. Полагаю, усиление наших стран за счет тесного сотрудничество в проектах регионального развития сыграет большую роль в процессе прекращения оккупации.

Айгюнь Мурадханлы

Тбилиси-Баку

Minval.az