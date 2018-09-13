Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану, сказал в четверг экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

«Я также считаю, что Армянский национальный комитет Америки не хочет урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так как это уменьшит возможности этой организации привлекать деньги от доноров», — сказал Брайза агентству Trend.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН должен, конечно, обеспечить выполнение своих четырех резолюций по решению нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az