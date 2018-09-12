Турецкий атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал победителем турнира «Gloria Cup» в Анталье в беге на 200 метров среди мужчин.

В организованных Центром туризма Белека соревнованиях принимали участие 72 атлета из 21 страны, 28 из которых были турками.

Чемпион мира и Европы атлет Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров. Он отметил, что это были его последние соревнования в этом сезоне.

«Мы закрыли сезон, теперь будем отдыхать. Наша борьба в Анталье прошла хорошо. Через год будет Чемпионат мира. Наша цель – Олимпийские игры 2020 года», — отметил Рамиль Гулиев.

Minval.az