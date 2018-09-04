Появится ли в НАР военная база Турции?

Регулярные военные учения — один из верных признаков по-настоящему боеспособной армии. Так, по сообщению Минобороны Азербайджана, в нашей стране в соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тактико-специальные учения противовоздушной обороны. Одновременно в Нахчыване проводят учения военные авиаторы и штурмовики СУ-25, и вертолеты МИ-35, и МИ-17. Наконец, согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран, основной целью которых является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.

Это лишь один из примеров тесного военного сотрудничества Баку и Анкары. Совместные учения проводили и проводят не только летчики, но и спецназовцы двух стран. И это не считая участия военнослужащих их Азербайджана и Турции в многонациональных учениях НАТО. В частности, в Украине стартовали многонациональные военные учения «Репид Трайдент – 2018» (Rapid Trident – 2018), в которых принимают участие подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран – партнеров НАТО: Украины, США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Румынии, Польши и Турции.

И вот на этом фоне турецкое издание Sözcü, которое считают близким к правящей в Турции «команде», предположило, что третья, после Сомали и Катара, база вооруженных сил Турции может появиться в Нахчыване.

Официальные власти заинтересованных стран молчат. Новую идею с понятным жаром обсуждают эксперты. Только вот за призывами укрепить сотрудничество и т.д. на второй план отодвигается нечто очень важное. Базы — это, условно говоря, «военная логистика и инфраструктура». А гарантии безопасности, вмешательства или, наоборот, невмешательства в тот или иной конфликт — уже политика.

Здесь можно вспомнить, как еще в конце девяностых в Азербайджане весьма бурно обсуждали необходимость пригласить в страну базы НАТО в качестве противовеса российской базе в армянском Гюмри. Если военная база Турции появится в Нахчыване, можно будет заявить, что эта идея становится реальностью. Напомним: главным «содержанием» военного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса как раз и является «унификация» военной структуры стран-членов блока. Она касается всего — и образов оружия и боеприпасов, и кодов опознавания «свой-чужой», и, конечно же, использования военных баз стран-союзников. Конечно, в странах НАТО существуют отдельные крупные базы, где уже расквартированы иностранные военные контингенты, такие, как, например, «Рамштайн» в ФРГ или «Инджирлик» в Турции, но стандартам НАТО должны соответствовать все базы. Турция, напомним, член НАТО и выходить из него не собирается. Более того, даже свой ответ США на падение лиры Эрдоган обсуждал с Францией и ФРГ, а не Россией или Китаем.

Но вот в чем дело. Само по себе существование баз НАТО на территории той или иной страны еще не значит, что на нее автоматически распространяются гарантии безопасности, предусмотренные для членов НАТО. Тут все зависит от конкретных двусторонних или многосторонних договоренностей. И да, для гарантий безопасности наличие баз не обязательно — достаточно вспомнить входящие в НАТО Данию и Норвегию.

Зато такое изменение военной политики неизбежно влечет за собой политические риски. Автор статьи, обозреватель Sözcü Зейнеп Гюрджанлы не уточняет, из каких источников получена информация о подобных планах турецкого руководства и вообще идет ли речь об «утечке» из военных кругов или журналистском предположении. Разве что Зейнеп Гюрджанлы осторожно замечает, что Россия, мол, может возразить: да, Москва и Анкара сегодня в ряде вопросов выступают как партнеры, но при этом Россия поддерживает Армению, а значит, турецкая база в Нахчыване ей может и не понравиться. Добавим от себя: если при всех разговорах о «партнерстве» Россия готовится оказать помощь Башару Асаду в «зачистке» Идлиба, а Турция стягивает к сирийской границе войска, то реакцию на появление военной базы Турции в Нахчыване можно предугадать.

Наконец, понятно и другое. На территории Азербайджана нет иностранных военных объектов. Последним «прецедентом» была Габалинская РЛС, которую Россия до 2012 года арендовала у Азербайджана, но теперь закрыта и она. Открытие военной базы Турции в Нахчыване потребует пересмотра этого принципа, и какими тут будут дальнейшие результаты, можно только гадать. Во всяком случае, эксперты советуют вспомнить Кыргызстан, где сначала появилась американская база «Манас», а затем российская — «Кент», и предупреждают: вполне возможно, что Москве захочется «повторить прецедент». Военные базы без «блоковых» гарантий — всегда повод (и риск) силового давления.

Но самое главное, серьезные сомнения в военной необходимости развертывания такой базы. Во всяком случае, экс-начальник Управления разведки Генерального штаба Bооруженных сил Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаггы Пекин уверен, что такая база не нужна: «B Нахчыване расквартирован корпус вооруженных сил Азербайджана, Турция оказывает ему необходимую поддержку. Там находятся наши военные советники, Турция тесно сотрудничает с пограничными войсками и Силами особого назначения Нахчывана. Когда из Азербайджана невозможно отправить топливо для войск в Нахчыване, Турция, а иногда и Иран, обеспечивают топливом военные силы автономии», —напомнил генерал-полковник Пекин. Коснулся политических рисков: «Нахчыван, с одной стороны, граничит с Арменией, а с другой — с Турцией. Оказание Турцией поддержки военным силам в Нахчыване беспокоит Армению, но она не должна вызвать беспокойство, так как слишком мала. А вот появление по соседству военной базы страны-члена НАТО, может вызвать у Ирана определенную настороженность». И самое главное, по его словам, «открывать в Нахчыване базу нет никакого смысла, так как Турция и без этого оказывает автономии необходимую поддержку. Зачем надо строить базу, когда очень близко к Нахчывану — в городах Догубеязит, Карс расположены наши военные части, а Эрзеруме — корпус?»

И вот это заявление профессионального военного разведчика заслуживает самого серьезного внимания.

Конечно, многонациональные натовские батальоны в странах Балтии —это «демонстрация присутствия» и политический жест, но вот развертывание полноценной военной базы — уже элемент военной логистики. Базы создают в тех точках, где может возникнуть необходимость военного вмешательства, но туда невозможно добраться достаточно быстро. Джибути, Сомали, остров Диего-Гарсия, «Инджирлик» — классические тому примеры. А от Карса, Догубеязита, Эрзерума до Нахчывана — рукой подать. Так стоит ли создавать военную базу, тратить ресурсы и провоцировать риски, если без нее можно обойтись? Тем более что свои обязательства по Карсскому договору, где Турция выступает гарантом статуса и безопасности Нахчывана, Анкара может выполнить и без дополнительной военной базы. У нее для этого достаточно и политической воли, и сил, расквартированных вблизи НАР на собственной территории. И, конечно же, военное сотрудничество Азербайджана и Турции на нахчыванском направлении развивается и без военной базы.

Наконец, показательно, что и в Армении предпочитают не проверять на прочность ни азербайджанскую оборону на нахчыванском направлении, ни верность Турции союзническим обязательствам и Карсскому договору. Правда, это не мешает местным экспертам регулярно запугивать слабонервную аудиторию призраком «пантюркизма» и страшилками о военном присутствии Турции в Нахчыване. Достаточно вспомнить, как еще весной нынешнего года экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян стращал слабонервную публику в Армении: мол, планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял, и территория автономной области действительно может стать неким «трамплином» для турецкого «прыжка» в Закавказье и Среднюю Азию, в Нахичевани периодически проходят турецко-азербайджанские военные учения, а время от времени в турецких и азербайджанских СМИ обсуждается возможность создания постоянных турецких баз в Нахичевани. Местные «эксперты» уже возопили: это, дескать, будет нарушением Карсского договора, и Россия будет обязана вмешаться!

Вычитывать в международных соглашениях то, чего там нет, и в упор не видеть их важнейших постулатов — давняя традиция армянской дипломатии и политической мысли. Только вот важно другое. Вся эта словесная мишура, особенно после Гызылгая-Гюннютской операции, слишком уж смахивает на пропагандистский «маневр отчаяния». Здесь просто начинают понимать, в каком уязвимом положении находится Армения. Азербайджан не без поддержки Турции создал в Нахчыване прекрасно вооруженную и подготовленную армию, которой по силам нанести удар практически по любой цели на территории Армении, особенно если там решат «разок стрельнуть» из подаренных Россией «Искандеров». К такому раскладу сил в Ереване оказались просто не готовы. И теперь пытаются заручиться внешней политической поддержкой или хотя бы убедить сограждан, что в случае чего такая поддержка действительно последует.

Другой вопрос, что верят в это «заграница нам поможет» далеко не все. Даже без военной базы Турции в Нахчыване.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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