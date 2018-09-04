Экс-начальник Управления разведки Генерального штаба Bооруженных сил Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаггы Пекин заявил, что нет необходимости в создании турецкой военной базы в Нахчаване, комментируя информацию газеты «Sözcü» о том, что в Анкаре поговаривают о подготовке Турции к открытию в Нахчыване военной базы.

«B Нахчыване расквартирован корпус вооруженных сил Азербайджана, Турция оказывает ему необходимую поддержку. Там находятся наши военные советники, Турция тесно сотрудничает с пограничными войсками и Силами особого назначения Нахчывана. Когда из Азербайджана невозможно отправить топливо для войск в Нахчыване, Турция, а иногда и Иран, обеспечивают топливом военные силы автономии», — сказал генерал-полковник Пекин в комментарии агентству «Туран».

Он также обратил внимание на то, что открытие Турцией военной базы в Нахчыване вызвало бы подозрение у Ирана. «Нахчыван, с одной стороны, граничит с Арменией, а с другой — с Турцией. Оказание Турцией поддержки военным силам в Нахчыване беспокоит Армению, но она не должна вызвать беспокойство, так как слишком мала. А вот появление по соседству военной базы страны-члена НАТО, может вызвать у Ирана определенную настороженность.

Да и вообще, открывать в Нахчыване базу нет никакого смысла, так как Турция и без этого оказывает автономии необходимую поддержку. Зачем надо строить базу, когда очень близко к Нахчывану — в городах Догубеязит, Карс расположены наши военные части, а Эрзеруме — корпус? Сейчас рассматривается вопрос о создании нашей морской базы в Турецкой Республике Северного Кипра. Нам следует сконцентрировать внимание на этом», — заявил экс-начальник военной разведки Турции.

Minval.az