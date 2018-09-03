Полузащитник сборной Армении и британского «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить матч в Баку с азербайджанским «Карабахом» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Об этом заявил представитель «Арсенала».

«Безопасность наших футболистов и сотрудников всегда являются главным приоритетом. Мы рассмотрим эту ситуацию и переговорим с игроком, после чего примем решение»,- цитирует пресс-атташе «Арсенала» газета Evening Standard.

B свою очередь главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил надежду, что Мхитарян сможет сыграть в матче против азербайджанского клуба.

«Мне бы очень хотелось верить, что он сможет поехать с нами. С самим Генрихом я по этому поводу не говорил», — сказал он.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграю «Арсенал», «Спортинг», «Карабах» и «Bорскла».

B «Bорскле» тоже есть армянский игрок — полузащитник Гегам Кадимян. Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне пройдет в Баку.

Minval.az