В украино-армянских отношениях, кажется, может случиться очередной скандал. У скандала есть имя, фамилия и должность: речь идет о после Армении в Украине Андранике Манукяне. Со своей страницы в Facebook он заявил об уходе в отставку. Причем он попытался все это действо преподнести если не как подвиг, то как нечто героическое.

«Это решение назрело у меня давно, и раскрою маленький секрет, за последние годы я несколько раз обращался в Ереван с просьбой меня отозвать, в последний раз в мае этого года, но каждый раз получал отказ с просьбой продолжить свою деятельность в качестве посла Армении в Украине», -написал Манукян. Так ли это было на самом деле, знают только в МИД Армении. Но тут важно то, о чем умалчивает Манукян. Он – кадр, ассоциирующийся с прежней властью, а новые армянские власти начали избавляться от тех, кто верно служил режиму Сержа Саргсяна.

В этой связи уместно напомнить, что на прошлой неделе указом президента Армении Армена Саркисяна, Олег Есаян отозван с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Армения в Республике Беларусь. Кроме того, Олег Есаян отозван с должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ. На все эти должности назначен Армен Гевондян.

Олег Есаян, как известно, является уроженцем Нагорного Карабаха. Он прекрасно говорит на азербайджанском языке. Даже лучше, чем третий президент Армении Серж Саргсян, с которым он очень дружен. В биографии этого господина указана также работа в должности спикера так называемого парламента «НКР». Ну а позже, в годы президентства Роберта Кочаряна, он был назначен послом Армении в России. Проработал он там до 2010 года, после чего был отправлен послом в Беларусь.

Таким образом, намечается тенденция избавления от послов Армении в разных странах мира, которые работали при прежней власти. И Андраник Манукян все это прекрасно понимает и потому пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Ничего иного от уроженца села Ахванадзор, который известен под «дипломатическим» псевдонимом «Сервизи Андо», ожидать не стоило. Ведь перед нами бывший чернорабочий Разданского цементного завода, сделавший состояние и карьеру благодаря погружению в криминальный мир.

Именно благодаря этим своим связям с 2001 по 2008 годы он был министром транспорта Армении. А в последующие два года – советником Сержа Саргсяна. Чтобы понять интеллектуальный уровень Манукяна скажу, что Саргсян на его фоне выглядел Цицероном. Манукян говорил на ломаном русском языке, не знал украинского и английского. У него вообще были огромные проблемы с грамотным преобразованием звуков в слова, а слов в предложения.

Но не только тем запомнился Манукян. Он регулярно попадал в скандальные истории. Вселился как-то «Сервизи Андо» в особняк, что находился в Киеве на улице Мичурина, 31. И не просто вселился, а табличку на входе прилепил и флаг Армении вывесил. Но совсем скоро все это спешно пришлось снять и линять из особняка, не погладив шнурки. Оказалось, что особняк оформлен на Марину Журавлеву – жену соратника Януковича Виктора Сивеца, проходившего в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Кроме того, Манукян умудрился вляпаться в еще больший скандал. В 2017 году в СМИ была опубликован информация о том, что посол РА предоставляет фальшивые дипномера криминальным авторитетам. Замминистра ИД Украины Наталья Галибаренко выразила обеспокоенность тем, что с момента назначения Манукяна посольство выдавало фальшивые госномера криминальным авторитетам, которые, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, скрывали всевозможные правонарушения, транспортируя сомнительные грузы и оформляя незаконные сделки.

Тогда газета «Айкакан жаманак» писала, что ни в Украине, ни в МИД Армении «не в восторге» от работы Манукяна, если не сказать, что в действительности очень недовольны. «Наши источники отмечают, что Андраник Манукян стал настоящей головной болью для МИД Армении. Способности Андраника Манукяна не удовлетворяют требованиям, кроме того, важную и большую работу он ведет только для личного бизнеса», – писала газета.

И это правда. По имеющимся у нас данным, Манукян «крышует» торговые дома «Иджеван», коих два в Киеве, есть они также в Одессе и других городах Украины. Там реализуется продукция Иджеванского завода, который является одним из ведущих производителей вин и коньяков в Армении. Кроме того, там продаются консервы, сухофрукты. «Крышует» Манукян и целый ряд иных объектов на территории Украины. Тут же он давно обзавелся немалым количеством объектов недвижимости.

И вот теперь – самое главное. По имеющимся у нас данным, Андраник Манукян подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Возвращаться в РА он категорически не хочет, опасаясь уголовного преследования, как по обвинениям в коррупции, так и по делу о теракте в армянском парламенте в 1999 году. Тогда, напомним, он был депутатом от РПА. Таково вот прошлое у этого господина. Таковы истинные мотивы его «добровольного» ухода в отставку.

Сейчас Манукян прилагает все усилия для того, чтобы остаться в Украине. Он ищет заступничества у главы МВД Украины Арсена Авакова, который давно уже превратил возглавляемое им ведомство в «маленькую Армению», куда всегда, как к себе домой приходит глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. Кто это? Это земляк и давний друг семьи Януковича.

Как пишут украинские СМИ, осторожный, не подымающий вокруг своей персоны шума, экс-депутат «Партии Регионов», «смотрящий» Вилен Шатворян и сегодня не утратил своего авторитета и веса. Заручившись партнёрско-дружескими отношениями с министром МВД Арсеном Аваковым, он успешно делает и переправляет «деньги» своим хозяевам в Россию.

Куда и кому переправлял деньги посол РА в Украине, предмет отдельной статьи. Тут важнее то, что и Вилена Шатворяна и Андраника Манукяна «крышует» один и тот же человек ­– глава МВД Украины Арсен Аваков. Который будет делать все возможное, дабы Манукян не был выдан новой армянской власти. Удастся ли ему спасти своего протеже – покажет время. Но, похоже, что борьба Андраника может изрядно подпортить и без того прохладные отношения между Киевом и Ереваном.

Акпер Гасанов

Minval.az