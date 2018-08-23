В оккупированных Джебраильском и Физулинском районах армянскими вандалами были уничтожены ценные породы деревьев.

По сообщению Report, полученному из министерства экологии и природных ресурсов, в 1988-1993 годах в результате армянской оккупации были захвачены 1,7 млн гектаров территории Азербайджана. Армянские агрессоры нанесли серьезный ущерб экологии Азербайджана и в целом, флоре и фауне региона. Джебраильский и Физулинский районы Азербайджана были оккупированы ровно 25 лет назад – 23 августа 1993 года.

В Физулинском районе армянами были уничтожены архитектурные, исторические и культурные ценности, разграблены месторождения каменного известняка (Довлятярлы, Дилагар) с общим запасом в 58858 тыс. кубометров, месторождение глины «Кюрдмахмудлу», пригодного для производства черепицы с общим запасом в 11211 тыс. кубометров, месторождение смеси песка и гравия «Гуручай» с запасами в 13053 тыс. кубометров. Уничтожены уникальные лесные насаждения, в частности, занесенные в Красную книгу восточные чинары возрастом 200-1000 лет.

В ходе оккупации Джебраильского района армянские агрессоры уничтожили 120 памятников зодчества, промышленные предприятия, школы, больницы, леса с ценными породами, разграбили залежи полезных ископаемых. До оккупации в районе действовали швейный, ковровый, приборостроительный цеха, 8 промышленных объектов, а также 72 средние и начальные школы, 3 музыкальные школы, 12 домов культуры, 32 клуба, 10 автоклубов, 78 библиотек. В Джебраиле существовал историко-краеведческий музей с ценными экспонатами. В районе действовала центральная больница и несколько сельских больниц, а также 52 фельдшерских пункта. В оккупированном Джебраиле армяне спилили и уничтожили 800-летние чинары.

До оккупации в Джебраильском районе находились различные залежи, например, тулусского туфа с запасами в 2937 куб.м, строительного песка с общими резервами в 5434 куб.м — Чахмакчай и Солтанлы, пригодная в производстве кирпича глина в Гараджаллы с запасом в 296 тысяч куб.м, пригодные для производства цемента 6644 тыс. тонн вулканического пепла в Геярчин-Вейсялли, запасы бентонита в 1325 тысяч тонн в Минбашлы, 5226 тысяч тонн агтепинского известняка, 4130 тысяч куб.м смеси песка и щебня в Джафарабаде, 504 тонны яшмы в Шахверди и 1348 тонн халцедона в Чахмаккая.

В Джебраиле охранялся 500-летний чинар диаметром в 250 см и высотой в 30 м, в деревне Хаджылы — 700-летний чинар диаметром 350 см и высотой 30 м и шесть 1600-летних чинаров диаметром 800 см и высотой 45 м, в деревне Кархулу — 200-летний чинар диаметром 90 см и высотой 25 м, в деревне Фунгалы — 900-летний чинар диаметром 450 см и высотой 30 м и 750-летний чинар диаметром 370 см и высотой 30 м, в деревне Хоровлу — 800-летний чинар диаметром 400 см и высотой 30 м, в деревне Ишиглы — 800-летний восточный чинар диаметром 400 см и высотой 25 м.

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