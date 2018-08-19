Нападающий Криштиану Роналду дебютировал за «Ювентус» в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Кьево», сообщает издание «Советский спорт».

Игрок «Кьево» потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.

Матч «Кьево» — «Ювентус» завершился победой «бьянконери» со счетом 3:2. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» результативными действиями не отметился.

На последних минутах встречи португалец вступил в верховую борьбу за мяч, столкнувшись с вратарем соперников Стефано Соррентино.

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