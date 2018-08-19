Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите вызвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру для подготовки к контрольным матчам с национальными командами США и Сальвадора.

Как передает Лента.ру, об этом сообщается в Twitter-аккаунте FourFourTweet.

Тите назвал список из 24 футболистов, в который вошел Перейру. По информации UOL, главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес также намеревался пригласить футболиста на сентябрьские игры команды.

Перейра родился в бельгийском городе Дюффел и до этого выступал за юношеские команды Бельгии, однако в итоге принял решение играть за бразильскую сборную.

Всего в истории сборной Бразилии было трое футболистов, родившихся за пределами страны: полузащитник Сидней Паллен, родившийся в Англии и сыгравший три матча за южноамериканцев в 1916-1917 годах; португальский вратарь Каземиро до Амарал, проведший в тот же период шесть игр за бразильцев; итальянский хавбек Франческо Полис, включенный в состав Бразилии в 1918 году на товарищеский матч с футбольным клубом из Уругвая.

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