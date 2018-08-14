Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник выразили соболезнование президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в итальянском городе Генуя.

«Мы глубоко опечалены известием о погибших и пропавших без вести людях в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуя. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаем вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии глубокие соболезнования в связи с этой трагедией», — говорится в соболезновании главы государства.

Minval.az