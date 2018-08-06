Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, сообщает «Советский спорт».

Как написал Блаттер в своей книге, комиссия, ответственная за выбор страны-организатора турнира, не приняла во внимание рекомендации о том, что Катар не сможет создать необходимые для мирового первенства условия. Азиатская страна стала хозяйкой мундиаля 2022 года из-за давления бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Блаттер утверждает, что члены комиссии проигнорировали отчет, так как уже сделали свой выбор в пользу Катара.

Мундиаль в Катаре должен пройти в ноябре и декабре 2022 года.

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