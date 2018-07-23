Канцлер Германии Ангела Меркель высоко ценит игру футболиста немецкой сборной турецкого происхождения Месута Озила и с уважением относится к его решению о выходе из команды.

Как передает «Анадолу», об этом сказала журналистам заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Как вам известно, канцлер высоко ценит игру Месута Озила. Месут Озил – отличный игрок, принесший команде много пользы. Он принял решение, достойное уважения», — сказала Деммер.

По ее словам, Германия открыта для мира, и спорт играет важную роль в жизни страны.

Заместитель официального представителя сообщила, что в Германии проживает более трех миллионов выходцев из Турции. «Эти люди хорошо интегрировались в общество и вносят вклад в политическую, культурную и экономическую жизнь Германии», — сказала Деммер.

Ранее футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ.

«Более не могу представлять Германию на международной арене, так как чувствую к себе неуважение и дискриминацию. Я всегда носил форму сборной Германии с гордостью и воодушевлением, но уже не испытываю этих чувств. Это решение далось мне нелегко, потому что я никогда не жалел сил для товарищей по команде, тренеров и немецкого народа. Однако неуважительное отношение высокопоставленных функционеров Федерации футбола Германии к моим турецким корням и их попытки превратить меня в инструмент политической пропаганды создали невыносимую ситуацию. Я играю в футбол не для этого. Я не собираюсь безучастно наблюдать за происходящим. Расизм неприемлем», — написал Озил в соцсетях.

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