Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, есть погибшие и раненые, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

«Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди них (мирных жителей — ред.)» — приводит агентство слова источников.

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