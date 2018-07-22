В американском штате Техас практически сразу после взлёта потерпел крушение пассажирский самолёт.

Как передает «Лайф», на его борту находились 13 человек, включая экипаж.

Как сообщают власти округа Бернет, где произошло крушение, в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек, но никто не погиб. Все раненые были госпитализированы. Одному из пострадавших, который получил серьёзные ожоги, потребовалась эвакуация на вертолёте.

В настоящее время на месте крушения работают специалисты Министерства общественной безопасности штата Техас и Федерального управления гражданской авиации США. Причины крушения самолёта устанавливаются.

Minval.az