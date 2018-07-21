Шесть государств закупали украинское оружие в 2017 году, при этом главным контрагентом Киева стали США.

Как передает РИА Новости, такие данные приводятся в отчете Госслужбы экспортного контроля.

Согласно отчету, всего Соединенные Штаты приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов. Кроме того, Вашингтон также закупил 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Еще одним активным импортером украинского стрелкового оружия стал Узбекистан, купивший две тысячи автоматов.

Основным покупателем тяжелой техники стал Таиланд, который приобрел 16 танков «Оплот», разработанных на базе Т-80.

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